Где в Астане приятнее жить?

Астана привлекает столичным блеском, грандиозной архитектурой и высокими зарплатами тысяч приезжих. И насущный вопрос для каждого — где поселиться? Разбираемся с порталом недвижимости Naydidom.kz

Астана привлекает и влюбляет в себя современной архитектурой, обилием огней. Жители отдаленных регионов Казахстана стремятся сюда на учебу и на заработки в надежде на лучшую жизнь для себя и своих детей, в надежде на первых порах снять, а в дальнейшем и купить собственное жилье.

Прогуляемся по городу:

Сарыаркинский район — старый город с красивой набережной. Здесь расположены филармония, музеи и театры. Много старого жилья предназначено под снос, но воздвигаются и новые жилые комплексы, преимущественно экономкласса. Отсутствует метро, поэтому выезд на левый берег несколько затруднен. В Сарыаркинском самая низкая стоимость квадратного метра жилплощади. Вторичный рынок Алматинского района славится кирпичными многоэтажками с просторными планировками и тихими охраняемыми дворами. Здесь много медицинских и образовательных учреждений. В этой части предпочитают селиться менеджеры и бизнесмены. Пальму первенства по продаже дорогой недвижимости держит Есильский район. Это визитная карточка города с просторными проспектами и величественными небоскребами. Именно в Есильском находятся административные здания, знаменитая башня «Байтерек», Ледовый дворец «Алау», аквапарк Sky Beach Club, многочисленные парки и торгово-развлекательные комплексы.

Почем продают квартиры в Астане?

В новостройках Астаны сегодня предлагают 25% от общего объема. 75% соответственно приходится на вторичный рынок. В зависимости от месторасположения ситуация такая:

В Есильском выставлено на продажу 36% от общего количества жилплощади. 70% из них находятся в новых домах. В 45% объявлений предлагают жилье в Алматинском районе, на долю новостроек приходится 25%. Доля Сарыаркинского в предложении — 18%. В новых ЖК расположено всего лишь 6% от общего количества.

Самые низкие цены — в миллионах тенге — мы нашли в Алматинском районе:

На однокомнатные апартаменты — 3,5.

Двухкомнатные продаются по цене от 6.

Трехкомнатные — от 8.

Апартаменты на 4 комнаты можно приобрести по цене от 13 млн. т.

Элитные квартиры в Есильском предлагают по следующим ценам:

Однокомнатные от 80 кв. м отдают за 30 млн тенге.

Стать владельцем просторной двушки на 110 кв. м получится за 145.

Трехкомнатные на 215 кв. м — за 230.

Четырехкомнатные площадью 250 кв. м — за 300 миллионов тенге.

Обычно такая недвижимость находится в ЖК бизнес и элит-класса. В квартирах сделан хороший ремонт с использованием качественных материалов, территория круглосуточно охраняется, ведется видеонаблюдение. Дополнительно жильцы получают парковочные места, места для хранения велосипедов и колясок, спортивные и детские площадки во дворе.

Тенденции рынка

Четверть жилых комплексов Казахстана возводится в Астане, при постоянно растущем населении города есть и спрос. Люди выбирают более удобную и комфортную жилплощадь в новостройках. Ее доля составляет 60% всех сделок по недвижимости в столице. В этих условиях спрос на жилье на вторичном рынке падает, что приводит к снижению цен, которое, по прогнозам, продлится и в начале 2018 года. Познакомиться с актуальными объявлениями об аренде и продаже квартир в Астане удобно на портале недвижимости Naydidom.kz.