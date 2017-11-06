Население Казахстана стареет на фоне сокращения уровня рождаемости

Наиболее стареющими стали сёла в Северо-Казахстанской области, где индекс старения составляет 53,3.

Население Казахстана стареет. На каждые 100 детей приходится почти по 26 стариков, сообщает Ranking.kz.

Согласно анализу индекса старения населения в регионах Казахстана за 2016 год, показатели старения населения увеличиваются. В 2015 и 2016 годах на каждые 100 детей в республике приходилось почти 26 граждан старше 65 лет, в то время как за 2009-2014 годы показатели снизились с 28,3 до 25,7.

«Медленное старение населения РК происходит на фоне сокращения уровня рождаемости в стране. В 2016 году коэффициент рождаемости на каждые 1000 человек увеличился всего в 5 регионах из 16», – объясняется в исследовании.

Индекс старения населения в РК. / Ranking.kz.

Показатели старения в городах Казахстана выше, чем в сельской местности, однако в отличие от села уровень старения горожан снижается.

По итогам 2016 года на 100 детей приходилось по 29 стариков, год назад индекс оценивался на уровне 29,2, 7 лет назад – 34,1. Наиболее высокие актуальные показатели – в городах СКО, индекс старения составляет 62,2 на 100 детей.

Самый низкий уровень – в Атырауской области, где на 100 человек от 0 до 15 лет приходится по 14 человек старше 65 лет.

Астана по сравнению с Алматы – город молодой, в столице индекс старения по итогам 2016 года составил 15,6 на 100 детей. В Алматы же уровень более чем в 2 раза выше, на 100 детей приходится по 37 стариков, сообщает Ranking.kz.

Индекс старения городского населения в регионах РК. / Ranking.kz.

Село в Казахстане на протяжении последних 3 лет показывает увеличение показателей старения населения – если в 2012-2013 годах индекс находился на отметке 21,4 на 100 детей, то в 2016 году он составил 22,4.

«Самые старые сёла в РК – в СКО, где индекс старения составляет 53,3, в Костанайской области – 46,5 и в ВКО – 44,2. Наиболее молодые села – в Мангистауской области, чуть больше 10 стариков на 100 детей, в ЮКО – 12 и в Атырауской области –15,8.

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Индекс старения сельского населения в регионах РК. / Ranking.kz.

Министерство национальной экономики представило анализ демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2017 года. Статистика показала, что число родившихся в этом периоде составило 222,8 тысячи человек, что на 6,5% меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Итого в Казахстане на 1 августа 2017 года живёт 18 054 000 человек. Из них в городе – 10 351 700 человек, в селе – 7 702 300 человек. По сравнению с 1 августа 2016 года численность населения увеличилась на 235,4 тысячи человек, или 1,32%.

informburo.kz