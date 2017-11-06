«Она оставила предсмертную записку», — говорят студенты уральского вуза

Учащиеся машиностроительного факультета ЗКАТУ рассказали «УН», какой была Балжан Давлетова, которая покончила с собой в общежитии университета.

— Она была очень тихая, скромная, — говорит Марат (имя изменено, по просьбе парня, – прим. «УН»). Я бы даже сказал, замкнутая. Для всех студентов большой шок, что Балжан покончила с собой. Никто такого не ожидал, в их группе до сих пор траур.

По словам сокурсника, Балжан Давлетова была замкнутой, необщительной, дружила только с девушками из своей группы.

— Она заикалась, — рассказал Марат, – и на всех потоковых занятиях вся аудитория замолкала, когда Балжан выходила отвечать – мы боялись обидеть её. Все студенты относились трепетно к её скромности и зажатости, не хотели ранить её чувств.

Марат рассказал, что девушку обнаружил один из студентов, живущих в общежитии. Рядом с Балжан была записка, где девушка написала о том, что она добровольно уходит из жизни.

Редакция «УН» направила официальный запрос в ДВД ЗКО, где попросила рассказать о содержании записки, если таковая имела место быть.

Мария Мельникова