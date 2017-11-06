«Она оставила предсмертную записку», — говорят студенты уральского вуза
Учащиеся машиностроительного факультета ЗКАТУ рассказали «УН», какой была Балжан Давлетова, которая покончила с собой в общежитии университета.
— Она была очень тихая, скромная, — говорит Марат (имя изменено, по просьбе парня, – прим. «УН»). Я бы даже сказал, замкнутая. Для всех студентов большой шок, что Балжан покончила с собой. Никто такого не ожидал, в их группе до сих пор траур.
По словам сокурсника, Балжан Давлетова была замкнутой, необщительной, дружила только с девушками из своей группы.
— Она заикалась, — рассказал Марат, – и на всех потоковых занятиях вся аудитория замолкала, когда Балжан выходила отвечать – мы боялись обидеть её. Все студенты относились трепетно к её скромности и зажатости, не хотели ранить её чувств.
Марат рассказал, что девушку обнаружил один из студентов, живущих в общежитии. Рядом с Балжан была записка, где девушка написала о том, что она добровольно уходит из жизни.
Редакция «УН» направила официальный запрос в ДВД ЗКО, где попросила рассказать о содержании записки, если таковая имела место быть.
Мария Мельникова
В детстве я сломал зуб и у родителей не было денег на стомотологию. Я всегда комплексовал насчет этого, не мог нискем общаться даже смеяться не мог. Потом стал студентом даже тогда ходил без зуба, стал очень комплексованным. И однажды я влюбился в очень красивую девушку но не смог об этом признаться. Боялся если она увидит тогда не захочет встретиться и я никогда ее не увижу. Время проходило и я стал очень замкнутым, все называли меня очень серезным но на самом деле я очень хотел пообщаться с одногрупниками, хотел познакомиться с девушками. И однажды решил повеситься чем так ходить. Написал письмо, закрыл дом с нутри и начал искать удобное место для самоубийства. Потом нечайно пришел жезде и я ему все расказал. Он дал мне денег на востановления зуба. Вот так он мне спас жизнь. Сейчас все это вспоминаю со смехом.
Понимаете в подростковое время человек бывает очень синтиминтальным и может ранить его душу даже маленькая вещь. Если человек замкнутый надо с ним поработать, спросить .