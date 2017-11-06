Руководитель ЖКХ Уральска: «Будут дефекты – обяжем переделать!»

— Примерно так, Кайрат Мухамбеткалиев прокомментировал видео, на котором строители, в сырую погоду, укладывают асфальт.

Это видео в редакцию прислал житель Уральска Андрей Стариченков – гражданский активист, человек, активно борющийся с неполадкам и на дорогах и с несовершенством правид дорожно движения. По его словам, данное видео снято на улице М.Иксанова.

«УН» обратились за комментарием к Кайрату Мухамбеткалиеву, руководителю отдела Жилищно-коммунального хозяйства акимата Уральска и вот какой комментарий получили:

— В дождь никто не ложил асфальт, — начал рассказывать Кайрат Мухамбеткалиев. – Да, дорога была сырая, но там делали не дорогу, а основание тротуара. Тротуар был сухой, строители его продули, технадзор принял. Если бы была вода, то был бы пар, поскольку температура укладки асфальта порядка 120 градусов. А пара никакого не было.

Со слов чиновника, этот участок дороги делают под заказ КПО б.в, за него еще не были заплачены деньги.

— Если на следующий год будут дефекты на этом участке дороге, то мы обяжем их переделать, — сказал Кайрат Мухамбеткалиев.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА