Спасатели Уральска нашли заблудившихся грибников

Уральские пенсионеры заблудились в районе Перевалочной рощи, увлекшись «тихой охотой». Грибники сами позвонили спасателям, которые нашли их спустя два часа.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС области, это произошло 5 ноября.

— Около 19.00 часов в ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в 12.00 часов мужчина 1952 года рождения и женщина 1958 года рождения пошли в лес в районе Перевалочной рощи и заблудились, — сообщила Нургуль МУКАНОВА, пресс-секретарь ДЧС. – С пенсионерами связались по телефону. Заблудившиеся рассказали, что собирали грибы в районе Перевалочной рощи. Увлекшись процессом, потеряли ориентир и не смогли найти дорогу назад.

По словам Нургуль Мукановой, местонахождение пенсионеров определил оперативный дежурный – капитан гражданской обороны Азамат НУРПЕИСОВ. Задавая вопросы об ориентирах, он вывел их на берег реки Урал.

— В это время два оперативно-спасательного отряда искали грибников, курсируя по реке на моторной лодке: один отряд — вверх по течению, второй – вниз по течению, — рассказали в пресс-службе. – Спустя два часа – в 21.30 часов заблудившихся нашли в 2,5 километрах вниз по течению реки в районе 1-ой дачной. Оба пенсионера здоровы, в медицинской помощи не нуждаются.

В ДЧС ЗКО напомнили уральцам не забывать о свой безопасности: отправляясь в лесной массив за грибами или ягодами — информировать близких о месте, куда они планируют отправиться, о времени возвращения, а также проверить, заряжен ли мобильный телефон. Также не стоит отправляться в лес в одиночку.

— Если вдруг вы заблудиться, не стоит паниковать. Постарайтесь сориентироваться на местности. Если самостоятельно не удается выйти из леса, необходимо вызвать спасателей по телефону экстренной службы спасения «112», — сказали в ДЧС.

Екатерина ЛИТВЯКОВА