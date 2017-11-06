Стрельбу в церкви в Техасе устроил бывший военный
Человек, устроивший стрельбу в церкви в Техасе, — 26-летний Девин Патрик Келли, бывший военный, сообщает CNBC со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.
Келли жил в пригороде Сан-Антонио и не был связан с какими-либо террористическими организациями, рассказал источник издания в полиции. Она изучает публикации в социальных сетях, сделанные стрелком в течение нескольких дней перед атакой, включая изображение полуавтоматической винтовки AR-15. Как пишет CBS, Келли с 2010 по 2014 год служил в американских ВВС, а потом был судим военным трибуналом и уволен со службы. Причины этого телеканал не раскрывает.
Второго октября в Лас-Вегасе 64-летний бухгалтер Стивен Пэддок устроил стрельбу из гостиничного номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Тогда погибли 58 человек, а более 500 получили ранения. Пэддок после атаки покончил с собой. В его комнате обнаружили десять единиц оружия и топор. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку, но ФБР связи стрелка с террористами не обнаружило.