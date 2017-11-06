Стрельбу в церкви в Техасе устроил бывший военный

Келли жил в пригороде Сан-Антонио и не был связан с какими-либо террористическими организациями, рассказал источник издания в полиции. Она изучает публикации в социальных сетях, сделанные стрелком в течение нескольких дней перед атакой, включая изображение полуавтоматической винтовки AR-15. Как пишет CBS, Келли с 2010 по 2014 год служил в американских ВВС, а потом был судим военным трибуналом и уволен со службы. Причины этого телеканал не раскрывает.

Накануне сообщалось, что около 11.30 утра (20.30 мск) мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в техасском Сатерленд-Спрингс, расположенном примерно в 50 километрах от Сан-Антонио. Позднее стало известно, что он после совершения атаки попытался бежать и был убит, когда его нагнала полиция. По информации The Associated Press, Келли во время побега попал в ДТП, а власти позднее обнаружили его тело. Атака, в результате которой, по данным губернатора Техаса, погибли 26 человек, оказалась крупнейшим массовым убийством, совершенным в церкви, за всю историю США. Погибли люди в возрасте от пяти до 72 лет, включая 14-летнюю девочку — дочь пастора церкви.

Второго октября в Лас-Вегасе 64-летний бухгалтер Стивен Пэддок устроил стрельбу из гостиничного номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Тогда погибли 58 человек, а более 500 получили ранения. Пэддок после атаки покончил с собой. В его комнате обнаружили десять единиц оружия и топор. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку, но ФБР связи стрелка с террористами не обнаружило.

ДОЖДЬ