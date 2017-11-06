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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
15 Мир

В Татарстане сочли «необязательным» изучение татарского языка

Постер, посвященный 25-летию Конституции Татарстана.

Прокуратура Татарстана опубликовала свои выводы после изучения методических рекомендаций по преподаванию русского и татарского языков. Рекомендации были выпущены министерством образования Татарстана. Прокуроры сочли, что изучение государственного языка республики не может быть обязательным, а лишь добровольным.

В октябре 2017 года школы Татарстана стали получать представления прокуратуры, в которых содержалось требование исключить татарский язык из обязательной программы и перевести его в факультатив. Прокуратура указала, что русский язык преподается в школах в недостаточных объемах, после чего учреждения начали корректировать свои учебные планы, сообщает «Коммерсант».

В минувшую пятницу, 3 ноября, Вахитовский районный суд Казани начал рассмотрение иска против «принудительного» изучения национального языка. Его подала мать 14-летнего школьника, которая требует от республиканского министерства образования и науки крупной денежной компенсации за «моральные страдания».

Конституция Татарстана устанавливает в статье 8, что государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях Республики Татарстан государственные языки Республики Татарстан употребляются на равных основаниях.

Радио Азаттык

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