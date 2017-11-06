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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
178 ЗКО / Картина дня

В Уральске 1035 домов нуждаются в модернизации

Однако в год по городу капитально ремонтируют всего по 4 многоэтажки.

Жильцы дома №10/1 по улице Ружейникова никак не могут дождаться, когда им выделят деньги по программе модернизации на ремонт ветхой крыши.

Как сообщили «УН» в акимате города, на 2017 год, по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета было выделено 80 миллионов тенге. На эти деньги были капитально отремонтированы 4 дома по следующим адресам:

— ул. Гагарина, дом №67 (замена крыши);

— ул. Ескалиева, дом №182 (замена крыши);

— ул. Жангир хана, дом №18/1 (замена крыши);

— ул. 25-й Чапаевской дивизии, дом №2 (замена крыши).

Кроме того, по данной программе за счёт возвратных средств от жителей, ранее ставших участниками программы модернизации собственного жилья, в 2017 году запланирована замена 7 лифтов (адреса домов в горакимате не уточнили – прим. ред.), из них 4 лифта уже заменены, 3 – планируется заменить до конца этого года.

Также, как пояснили нам в горакимате, в 2017 году должны провести модернизацию двух многоэтажных домов – по ул. Свободная, дом №47 и ул. Ружейникова, дом №10/1 – за счёт возвратных средств.

На данный момент подрядчик – ТОО «Батыс Курылыс» — завершает все ремонтные работы в доме №47 по улице Свободная. В доме №10/1 по улице Ружейникова первоочерёдно были лишь заменены инженерные сети в подвале. При поступлении возвратных средств здесь будут продолжены ремонтные работы по замене крыши.

Всего за последние 3 года – 2015-2017 – в Уральске по программе модернизации были капитально отремонтированы 17 домов. Никаких жалоб и нареканий от жильцов по поводу того, что ремонт дома им сделали некачественно, как отмечают в акимате города, в адрес подрядчиков за эти 3 года не поступало.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Дома, отремонтированные по программе модернизации жилья в Уральске за 2015-2017 годы

 

Адрес Подрядная организация
1. Сарайшык, 55 ТОО «ГНРМАШ»
2. Жукова, 3 ТОО «Западный Регион-Орал»
3. Жукова, 13 ТОО «КазТехСтройИнвест»
4. Курмангазы, 108 ТОО «Уральсклифт»
5. Курмангазы, 110 ТОО «ЛифтМонтажСтрой»
6. Локомотивная, 59 ТОО «Батыс Курылыс»
7. Советская, 29/1 ИП «Жана Гасыр»
8. Жунисова, 178 ТОО «Батыс Курылыс»
9. Жукова, 11 ТОО «Батыс Курылыс»
10. Поповича,1 ТОО «Батыс Курылыс»
11. Саратовская, 26 ТОО «Батыс Курылыс»
12. Северо-Восток-2, 15/1 ТОО «Батыс Курылыс»
13. Курмангазы, 204 СК «Алаш»
14. Ескалиева, 182 ТОО «Батыс Курылыс»
15. Гагарина, 67 ТОО «Батыс Курылыс»
16. 25-й Чапаевской дивизии, 2 ТОО «Батыс Курылыс»
17. Жангир хана, 18/1 ТОО «Аяла»

 

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