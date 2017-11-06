В Уральске 1035 домов нуждаются в модернизации

Однако в год по городу капитально ремонтируют всего по 4 многоэтажки.

Как сообщили «УН» в акимате города, на 2017 год, по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета было выделено 80 миллионов тенге. На эти деньги были капитально отремонтированы 4 дома по следующим адресам:

— ул. Гагарина, дом №67 (замена крыши);

— ул. Ескалиева, дом №182 (замена крыши);

— ул. Жангир хана, дом №18/1 (замена крыши);

— ул. 25-й Чапаевской дивизии, дом №2 (замена крыши).

Кроме того, по данной программе за счёт возвратных средств от жителей, ранее ставших участниками программы модернизации собственного жилья, в 2017 году запланирована замена 7 лифтов (адреса домов в горакимате не уточнили – прим. ред.), из них 4 лифта уже заменены, 3 – планируется заменить до конца этого года.

Также, как пояснили нам в горакимате, в 2017 году должны провести модернизацию двух многоэтажных домов – по ул. Свободная, дом №47 и ул. Ружейникова, дом №10/1 – за счёт возвратных средств.

На данный момент подрядчик – ТОО «Батыс Курылыс» — завершает все ремонтные работы в доме №47 по улице Свободная. В доме №10/1 по улице Ружейникова первоочерёдно были лишь заменены инженерные сети в подвале. При поступлении возвратных средств здесь будут продолжены ремонтные работы по замене крыши.

Всего за последние 3 года – 2015-2017 – в Уральске по программе модернизации были капитально отремонтированы 17 домов. Никаких жалоб и нареканий от жильцов по поводу того, что ремонт дома им сделали некачественно, как отмечают в акимате города, в адрес подрядчиков за эти 3 года не поступало.

Людмила КАЛАШНИКОВА



Дома, отремонтированные по программе модернизации жилья в Уральске за 2015-2017 годы