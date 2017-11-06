В Уральске 1035 домов нуждаются в модернизации
Однако в год по городу капитально ремонтируют всего по 4 многоэтажки.
Как сообщили «УН» в акимате города, на 2017 год, по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, из бюджета было выделено 80 миллионов тенге. На эти деньги были капитально отремонтированы 4 дома по следующим адресам:
— ул. Гагарина, дом №67 (замена крыши);
— ул. Ескалиева, дом №182 (замена крыши);
— ул. Жангир хана, дом №18/1 (замена крыши);
— ул. 25-й Чапаевской дивизии, дом №2 (замена крыши).
Кроме того, по данной программе за счёт возвратных средств от жителей, ранее ставших участниками программы модернизации собственного жилья, в 2017 году запланирована замена 7 лифтов (адреса домов в горакимате не уточнили – прим. ред.), из них 4 лифта уже заменены, 3 – планируется заменить до конца этого года.
Также, как пояснили нам в горакимате, в 2017 году должны провести модернизацию двух многоэтажных домов – по ул. Свободная, дом №47 и ул. Ружейникова, дом №10/1 – за счёт возвратных средств.
На данный момент подрядчик – ТОО «Батыс Курылыс» — завершает все ремонтные работы в доме №47 по улице Свободная. В доме №10/1 по улице Ружейникова первоочерёдно были лишь заменены инженерные сети в подвале. При поступлении возвратных средств здесь будут продолжены ремонтные работы по замене крыши.
Всего за последние 3 года – 2015-2017 – в Уральске по программе модернизации были капитально отремонтированы 17 домов. Никаких жалоб и нареканий от жильцов по поводу того, что ремонт дома им сделали некачественно, как отмечают в акимате города, в адрес подрядчиков за эти 3 года не поступало.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Дома, отремонтированные по программе модернизации жилья в Уральске за 2015-2017 годы
|№
|Адрес
|Подрядная организация
|1.
|Сарайшык, 55
|ТОО «ГНРМАШ»
|2.
|Жукова, 3
|ТОО «Западный Регион-Орал»
|3.
|Жукова, 13
|ТОО «КазТехСтройИнвест»
|4.
|Курмангазы, 108
|ТОО «Уральсклифт»
|5.
|Курмангазы, 110
|ТОО «ЛифтМонтажСтрой»
|6.
|Локомотивная, 59
|ТОО «Батыс Курылыс»
|7.
|Советская, 29/1
|ИП «Жана Гасыр»
|8.
|Жунисова, 178
|ТОО «Батыс Курылыс»
|9.
|Жукова, 11
|ТОО «Батыс Курылыс»
|10.
|Поповича,1
|ТОО «Батыс Курылыс»
|11.
|Саратовская, 26
|ТОО «Батыс Курылыс»
|12.
|Северо-Восток-2, 15/1
|ТОО «Батыс Курылыс»
|13.
|Курмангазы, 204
|СК «Алаш»
|14.
|Ескалиева, 182
|ТОО «Батыс Курылыс»
|15.
|Гагарина, 67
|ТОО «Батыс Курылыс»
|16.
|25-й Чапаевской дивизии, 2
|ТОО «Батыс Курылыс»
|17.
|Жангир хана, 18/1
|ТОО «Аяла»