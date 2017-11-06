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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
189 ЗКО / Картина дня

В Уральске начался суд по факту гибели двух рабочих в канализационной шахте

Обвинение в гибели рабочих предъявлено экс-начальнику службы безопасности и охраны труда ТОО «Батыс Су Арнасы» Марату Куспаеву и оператору канализационной насосной станции Алексею Лутченко.

Напомним, что 22 июня 2016 года при очистке канализационного коллектора на улице Конкина погибли 49-летний старший мастер Серик САУМЕНОВ и 41-летний слесарь-ремонтник Нариман ЕСМУХАНОВ. Еще пятеро рабочих этой же бригады были госпитализированы с симптомами отравления сероводородом.

Суд начался спустя полтора года после происшествия. Экс-начальника службы безопасности и охраны труда ТОО «Батыс Су Арнасы» Марата Куспаева и оператора канализационной насосной станции Алексея Лутченко судят по статье 156 части 4 УК РК — «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На первом заседании по данному делу, свидетель — руководитель управления по инспекции труда ЗКО Ерлан Таскалиев, сообщил суду, что по итогам спецрасследования установлено, что погибшие рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и газоанализаторами. Со слов Таскалиева, рабочие проверяли уровень загазованности в шахте, бросая туда подожженную бумагу.

Судебные заседания в ближайшие дни продолжатся.

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