В Уральске сгорела автомашина (ВИДЕО)

Сейчас пожарные выясняют причины возгорания «Форда фокус». Водитель чудом остался жив.

ЧП произошло в субботу, 4 ноября.

Как сообщила «УН» служба пожаротушения ДЧС ЗКО, звонок о возгорании автомобиля поступил на пульт противопожарной охраны в 19.55 часов – возле магазина «Экспресс» по улице Карбышева вспыхнул «Форд фокус».

На тушение автомобиля выезжали пять человек личного состава пожарной части, полностью потушить горящий автомобиль им удалось лишь в 21.35 часов.

Как сообщили «УН» очевидцы аварии, водитель «Форда» при выезде на улицу Карбышева, притормозил, пропуская едущий по главной дороге автомобиль, и вдруг увидел искры в задней части собственной машины возле бензобака. Водитель успел вынести только документы, телефон остался в машине — всё вспыхнуло буквально за 5-7 минут. Водитель сначала ходил и тушил огонь 5 литровой бутылкой, но потом вызвал пожарных.

Екатерина ЛИТВЯКОВА