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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
86 ЗКО / Картина дня

В Уральске состоится интернет-конференция с сотрудниками ДВД

8 ноября с 10.00 до 12.00 часов  по уральскому времени, ДВД ЗКО проведут онлайн встречу с жителями и расскажут о  состоянии наркопреступлений в области.  На вопросы пользователей ответят руководство и сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО.

Для того чтобы задать вопросы нужно зарегистрироваться на портале, нажав на слово «Регистрация» в правом верхнем углу, а затем заполнить соответствующую форму. После регистрации  необходимо зайти в раздел «Мультимедиа» и выбрать раздел «Конференции» , где можно задать вопрос по теме данной конференции.

Прямая ссылка на портал ДВД ЗКО

 

Нана ИКСАНОВА

 

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