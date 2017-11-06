В Уральске состоится интернет-конференция с сотрудниками ДВД

8 ноября с 10.00 до 12.00 часов по уральскому времени, ДВД ЗКО проведут онлайн встречу с жителями и расскажут о состоянии наркопреступлений в области. На вопросы пользователей ответят руководство и сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО.

Для того чтобы задать вопросы нужно зарегистрироваться на портале, нажав на слово «Регистрация» в правом верхнем углу, а затем заполнить соответствующую форму. После регистрации необходимо зайти в раздел «Мультимедиа» и выбрать раздел «Конференции» , где можно задать вопрос по теме данной конференции.

Нана ИКСАНОВА

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