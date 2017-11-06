В ЗКО 40 957 правонарушителей заплатили штраф вдвое меньше назначенного

С начала текущего году в ЗКО 67 571 правонарушителей, получили административные штрафы. Почти 60,6% из них оплатили в первые 7 дней.

Стоит напомнить, что с 5 июля 2014 года в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» были внесены изменения в уплату административных штрафов, то есть появилась возможность оплатить 50% от общей суммы в течении 7 календарных дней при условии составления протокола на месте правонарушения и признания вины нарушителем.

При несвоевременной уплате, а также при отрицании вины, правонарушителя штрафуют на полную сумму, — сообщает Управление административной полиции ДВД ЗКО. — Далее, в течении 30 календарных дней, нужно оплатить штраф в полном размере. Если правонарушитель отказывается оплачивать штраф, постановление о наложении административного штрафа направляется для взыскания по месту работы, либо отправляется судебному исполнителю. А последний, в свою очередь, обладает правом наложения ареста автомобиль, который водворяется на штраф-стоянку до погашения штрафа.

Информацию об имеющихся штрафах можно получить по адресу г. Уральск ул. Гагарина 2/5 в отделении административной практики. Оплатить административный штраф можно: — во всех отделениях банков второго уровня по следующим реквизитам БИН 1411400001517, БИК ККМFKZ2A, Код 204106, р/с kz24070105KSN0000000,RYG 993, бенефициар- РГУ Департамент государственных доходов по ЗКО — через EGOV в Центре ЦОНах,терминалах расположенных в здании МПС (ул. Гагарина 2/5)

Нана ИКСАНОВА

Читать по теме: ДВД ЗКО: «Террористов не было. Это учения»

ДВД ЗКО: «Скоростемеры в городе в исправном состоянии»

В ДВД ЗКО прокомментировали провокацию в отношении журналиста «Радио Азаттык» Саната Урналиева