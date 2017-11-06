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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
152 ЗКО / Картина дня

В ЗКО с начала года зафиксировано 47 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом

Общее количество пострадавших в этих несчастных случаях – 51 человек, из них 30 с тяжелым исходом и 21 групповой несчастный случай.

рабочие кафе «Бавария» работают без страховочных троссов и шлемов, несмотря на то, что двумя днями ранее, здесь же, человек напоролся на железные прутья, упав с этажа. Фото из архива «УН»

Об этом сообщил Арман Тюйгенбетов – замруководителя управления инспекции труда по ЗКО.

— В процентном соотношении, вина работника и работодателя в несчастных случаях выглядит так – преобладающая вина работодателя – 53 %, преобладающая вина самого работника – 21% и равная вина – 11%, — говорит Арман Тюйгенбетов. – За аналогичный период прошлого года,  количество пострадавших  от несчастных случаях на производстве составила 76 человек, из них смертельных случаев – 10, 19 групповых случаев и 47 случаев с тяжелым исходом.

По словам чиновника, чаще всего производственные травмы случаются  на стройках.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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