В ЗКО с начала года зафиксировано 47 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом

Общее количество пострадавших в этих несчастных случаях – 51 человек, из них 30 с тяжелым исходом и 21 групповой несчастный случай.

Об этом сообщил Арман Тюйгенбетов – замруководителя управления инспекции труда по ЗКО.

— В процентном соотношении, вина работника и работодателя в несчастных случаях выглядит так – преобладающая вина работодателя – 53 %, преобладающая вина самого работника – 21% и равная вина – 11%, — говорит Арман Тюйгенбетов. – За аналогичный период прошлого года, количество пострадавших от несчастных случаях на производстве составила 76 человек, из них смертельных случаев – 10, 19 групповых случаев и 47 случаев с тяжелым исходом.

По словам чиновника, чаще всего производственные травмы случаются на стройках.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА