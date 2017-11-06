В ЗКО суд отказал учителям в иске к акиму района

На прошлой неделе Казталовский суд отказал в иске Руслана Уразалиева к акимату Жангалинского района, мотивировав это прошедшим «сроком давности».

Напомним, что Жангалинские преподаватели Руслан Уразалиев и Динара Рамазанова подавали иск в суд к акимату Жангалинского района. Преподаватели пытались добиться отмены решения жилищной комиссии от 29 декабря 2016 года, которая выдавала землю бюджетникам, не соблюдая очереди. Пятеро из двадцати получивших жилье бюджетников встали в очередь за две недели до этого решения. Судебная тяжба длилась больше месяца, и в прошлый четверг суд вынес решение – отказать в иске, в связи со сроком давности ( 3 месяца –«УН»).

— Отказ в иске формальный, — считает адвокат супружеской четы Торехан Мухтаров. – Я просил суд восстановить срок давности, так как Уразалиев получил копию решения комиссии только в августе. Кроме этого, Руслан Уразалиев пытался решить вопрос не только через суд, но и обращался к акиму области. В суде так и никто не смог ответить, как люди получили жильё без очереди.

По словам Торехана Мухтарова, они собираются подавать аппеляционную жалобу.

К слову, судебный процесс по делу Руслана Уразалива был начат в Жангалинском районном суде, но в связи с тем, что судья перед самым решением заявил самоотвод, он был перенесен в Казталовский районный суд. Со слов адвоката Уразалиева, судья сделал это в связи с тем, что сам получил жильё по той же самой программе, по которой не удалось получить его Руслану Уразалиеву.

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Акмарал ШАЯХМЕТОВА