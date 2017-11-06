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Опубликовано: Пн, Ноя 6th, 2017
117 ЗКО / Картина дня

В ЗКО задержаны браконьеры с сайгачьими рогами

6 пар (12 штук) рогов сайги изъяли сотрудники природоохранного отдела полиции в Бокейординском районе области.

оперативная съёмка. //фото предоставлено ДВД ЗКО

— Пятого ноября примерно в три часа ночи, — сообщила пресс-служба ДВД ЗКО – в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками отдела природоохранной полиции совместно с сотрудниками «Охотозоопром» были задержаны трое человек за незаконную охоту на сайгаков.

На месте полицейские обнаружили 6 туш сайгаков, 12 штук рогов сайги и незарегистрированное охотничье ружьё.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 337 уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Сейчас ведётся следствие.

Мария Мельникова

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