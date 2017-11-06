«Власть очень сильно напугалась». Что происходило 5 ноября на «революции» Вячеслава Мальцева

В воскресенье, 5 ноября, в центре Москвы прошли массовые задержания сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева, который на протяжении последних нескольких лет заявлял, что в этот день в России произойдет революция. Задержаны были и люди, не имеющие отношения к Мальцеву. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в российских городах задержали более 400 человек, из которых только в Москве более трехсот. Дождь собрал все, что известно о прошедшей 5 ноября «революции».

В результате основная масса людей пришла на Манежную площадь, которую, в скором времени, оцепили сотрудники полиции и ОМОНа. Правоохранительные органы досматривали большое количество людей, просили показывать содержимое рюкзаков, после чего многие люди были отправлены в полицейские автобусы. По последним данным, были задержаны 339 человек.

Оппозиционер и лидер движения «Артподготовка» (запрещено в России) Вячеслав Мальцев последние несколько лет заявлял, что в России 5 ноября 2017 года должна произойти революция. Он призвал своих сторонников в этот день выйти на центральных улицы российских городов. Среди мест проведения акции в Москве называлась Манежная и Пушкинская площади.

Среди них оказались не только сторонники Мальцева, но и активисты движения «Весна», возвращавшиеся с чтений Адама Смита, волонтеры штаба Алексея Навального и другие не имеющие отношения к оппозиционеру прохожие. Например, в числе задержанных были игроки в Pokemon Go, которые не планировали участвовать в протестной акции.

Кроме того, несколько человек были задержаны в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону и Перми.

Последствия

Менеджер правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская сообщила Дождю, что в ОВД «Аэропорт» задержанных допрашивают в качестве свидетелей по делу о призывах к теракту (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) и массовым беспорядкам (ч.3 ст. 212 УК РФ).

У задержанных спрашивают, пользуются ли они интернетом и соцсетями, есть ли у них кредитные карты, видели ли они видеоролики Вячеслава Мальцева на канале «Артподготовка», читают ли они Telegram-канал «05/11/17» и как понимают слово «революция». Следователи также выясняют, знакомы ли они с Мальцевым и лидером «Партии националистов» Иваном Белецким.

Реакция Мальцева

Сам Вячеслав Мальцев уже некоторое время находится не в России. Во время событий 5 ноября он несколько раз выходил в эфир в своем YouTube-канале, где комментировал происходящее. В частности, он говорил, что в Москве задержали более трех тысяч человек, не уточнив, откуда у него эта информацию. Один из его соратников также заявил, что революция не должна была закончиться 5 ноября.

Позже Мальцев заявил, что протесты будут продолжаться. «Власть очень сильно напугалась, и стремится этот испуг вылить на людей, отыграться на людях. Обязательно за это они ответят. И мы продолжим сегодня, мы продолжим завтра, мы будем продолжать пока эта власть будет держаться за свое место», — прокомментировал Мальцев итоги акции 5 ноября на своем YouTube-канале.

Он также выразил благодарность тем людям, которые вышли на улицы. По его словам, можно было рассчитывать на то, что все люди «поднимутся одновременно», но «есть такое понятие как страх»

Что происходило до акции

Задержания сторонников Мальцева начались еще несколько дней назад. ФСБ 3 ноября отчиталась о задержании членов «законспирированной ячейки движения „Артподготовка“» (организация признана экстремистской и запрещена в России), которые якобы готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4-5 ноября. В ведомстве считают, что «резонансные экстремистские акции» планировалось устроить для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

Мальцев накануне сообщил Дождю, что всего были задержаны более сотни его сторонников. По его словам, их в сюжетах по России-24 выставляют «страшными террористами». После этого в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков. У активистов изъяли электронные носители, информация с которых пополнила доказательную базу обвинения.

ДОЖДЬ