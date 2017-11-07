Дорогу сделали, а ямы остались

Три километра трассы в посёлок Круглоозёрное власти обещали сделать три года подряд.

Сменялись акимы города – Шакимов, Кульгинов, Турегалиев – и каждый твердил, что дорогу, которая больше напоминала минное поле, вот-вот отремонтируют.

И вот, на третий год ожиданий – ура – дорога, соединяющая посёлок с городом, сделана. Строители – ТОО «Бирлик» — почти два месяца собирались с силами, а уложили асфальт буквально за две недели. Кстати, на следующий день после укладки асфальта выпал снег. Обjчины дороги остались не сделанными – на них лежат кучи земли и глины.

Но самое главное, что возмущает народ – подъездная площадка к автобусной остановке. Строители оборвали ремонт дороги прямо возле остановки, и не удосужились не то чтобы заасфальтировать площадку перед остановкой, они даже гравий или щебень туда не засыпали.

Как могли принять такую горе-дорогу наши акимат и отдел ЖКХ?

Куда вообще смотрит аким Круглозёрного – разве можно так издеваться над своим народом? Мы каждое утро буквально по воде и грязи лезем в свой автобус, вспоминая добрым словом дорожных рабочих, кто начудил нам такой ремонт.

Людмила