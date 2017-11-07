Кто и за что брал взятку в 101 миллионов тенге

В уголовном процессе над сотрудником налогового ведомства, взяткодатель рассказал о пользе взяток. Судя по показаниям «потерпевшего» мзда влияла на активность налоговиков.

7 ноября в уральском суде заслушали показания главного свидетеля обвинения — Александра Прокудина, у которого сотрудник департамента госдоходов Нурболат Урналиев, по версии следствия, вымогал взятку в 101 млн тенге. По словам свидетеля он, несколько раз давал взятки десятками миллионов тенге в обычном пакете. И после каждой взятки налоговики на время теряли интерес к его фирме. Защита подсудимого усомнилась в платежеспособности Прокудина.

Свои показания Александр Прокудин начал с того, что объяснил причину по которой он решил «дать на лапу» налоговикам.

— В сентябре 2015 года, у нас в предприятии начались проблемы с налогами, — сообщил суду Прокудин. – Были подозрения, что сделка с фирмой « АтырауТехСнаб» является недействительной. Эта сделка была совершена еще при моем отце, который умер в 2012 году. Я не знал, что мне делать и вспомнил, что мой друг, Альбек Исмагамбетов рассказывал, что его зять работает в ДГД, на высокой должности. Я попросил его познакомить нас, он не отказал.

Со слов Прокудина, они с Нурболатом Урналиевым встретились в Уральске, в районе остановки «Универмаг».

— Я рассказал ему, что случилось, и тогда он заверил меня, что решит этот вопрос, — продолжил Александр Прокудин. — Для этого ему нужно было 40 миллионов тенге, для последующей передачи этих денег начальству. Я съездил в Оренбург, посоветовался с мамой. Но она сказала мне, что не хочет связываться со взяточниками. Но я решил, что отдам эти деньги. Через 2-3 дня я отдал ему 40 миллионов тенге, в пакете, 10-тысячными купюрами. Передача денег была в Аксае, в 7 микрорайоне. Нурболат Урналиев мне сказал, чтобы я не переживал и если впредь будут какие-либо проблемы с налоговой, то нужно звонить ему. Мол, он все решит. Еще через пару дней он вновь приехал в Аксай и сказал, что деньги переданы начальству, но он сам с этих денег не имел никакой выгоды, и попросил дать ему 1 миллион тенге, так сказать его процент. Я в тот же день передал ему эти деньги. После того как я передал 40 миллионов тенге Урналиеву, меня и впрямь перестали тревожить по части налогов.

Вышеописанный случай всего лишь один из четырех эпизодов получения взятки Нурболатом Урналиевым от Александра Прокудина.

Спустя два месяца после первой взятки в 40 млн тенге, в ноябре 2015 года, в фирму Александра Прокудина позвонили из налогового управления и попросили предоставить документы по совместной работе с фирмами «Интер Снаб Строй» и «Батыс Орлеу». Алексанлр Прокудин снова обратился за помощью к Урналиеву.

— Мы встретились с Урналиевым в Уральске и я спросил его: «Нурболат, я вам давал деньги, почему меня опять тревожат?», — сказал Прокудин суду. – На что он мне ответил, что те 40 миллионов он брал за фирму «АтырауТехСнаб», а эти две фирмы – совсем другое дело и за это нужно платить отдельно. Нурболат сказал, что за 15 миллионов тенге готов решить эту проблему. Через два дня я собрал необходимую сумму, сложил деньги в пакет и передал их Урналиеву, на трассе Уральск – Атырау, возле поселка Бурлин. После этого, налоговики надолго отстали от нас.

После этой взятки налоговики потеряли интерес к фирме Прокудина на полгода. В апреле 2016 года в офис Прокудина нагрянули сотрудники Департамента госдоходов во главе со следователем Арматом Курмановым (в настоящее время этот сотрудник находится под домашним арестом – примечание редакции) и произвели выемку документов по сделке с фирмой «АтырауТехСнаб».

— Я позвонил Урналиеву, спросил, что происходит, мол ты же обещал, что меня не будут тревожить. Он ответил мне, что переживать не стоит, — рассказал Александр Прокудин. – Через несколько дней я приехал к нему на работу и он вынес мне документы по «АтырауТехСнаб» и сообщил, что это переделанные новые акты, и нужно, чтобы моя мама подписала их (мама Алексанлра Прокудина является настоящим владельцем компании – прим.ред.)

После этого департамент госдоходов снова утратил интерес к деятельности фирмы Прокудина. «Налоговые каникулы» продлились до ноября 2016 года, когда Департамент госдоходов подал на их фирму гражданский иск, о погашении налоговой задолженности.

— Суд первой инстанции иск налоговиков оставил без рассмотрения. Тогад я еще подумал, что мы выиграли суд, потому что помогает Урналиев, — поведал в суде Александр Прокудин. – Но позже Департамент обжаловал решение суда первой инстанции в аппеляционном суде и на этот раз мы суд проиграли. Я позвонил Урналиеву и начал высказывать ему претензии, говорить о том, что он брал деньги, но дела не делал. Тогда он объяснил мне, что брал деньги за то чтоблы развести проблемы с налоговой, а за гражданский суд нужно заплатить отдельно. И назвал сумму — 40 миллионов тенге.

Через несколько дней Урналиев сообщил мне, что нашел высокопоставленных областных судей, теперь я должен дать ему деньги, и не подводить его. Он беспокоил меня, писал в Whats app, звонил на телефон. В марте 2017 года я передал ему 20 миллионов тенге. Но в мае 2017 года суд снова вынес решение не в нашу пользу. Я позвонил Урналиеву и потребовал решить проблему. Тогда Урналиев сказал, что 20 миллионов для суда, которые я передал, у него украли из квартиры (такой факт ограбления квартиры сотрудника департамента госдоходов действительно был зарегистрирован полицией и дело до сих пор не раскрыто – прим.ред.). Я сказал ему, что это его проблемы. Через несколько дней он позвонил мне, и сказал, что нашел людей из Верховного суда, которые помогут выиграть кассацию по этому делу. Только теперь услуга будет стоить 25 миллионов тенге.

Передача этой взятки и стала поводом для задержания Урналиева сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции летом этого года. Дело в том, что настойчивые требования Урналиева дать на лапу судьям Верховного суда насторожили Прокудина и он на этот раз обратился в Нацбюро с заявлением о том, что у него вымогают взятку.

После этих показаний Александра Прокудина адвокат подсудимого, Айгуль Орынбекова засомневалась в платежеспособности Александра Прокудина. Защитника в частности интересовало откуда Алексанлр Прокудин брал деньги на такие большие взятки? Есть ли свидетели того как он из кассы фирмы брал деньги и передавал их Урналиеву? Свидетель ответил:

— Брал с депозита, брал из наследства от отца, брал из дивидендов своей фирмы, брал из фонда зарплаты в нашей фирмы, брал из сейфа. В моей платежеспособности сомневаться не нужно, у нас состоятельная семья бизнесменов, есть машины, дома и деньги в свободном обороте. Я не запоминаю на что трачу свои деньги и никуда не записываю эти траты.

Александр Прокудин сообщил в суде, что готов простить Урналиева, главное, чтобы тут вернул его деньги и заявил гражданский иск в сумме 76 миллионов тенге.