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Опубликовано: Вт, Ноя 7th, 2017
137 ЗКО / Картина дня

Начальство следователя ДГД ЗКО, подозреваемого в получение взятки в 101 миллион тенге дали свои показания

В суде выступил и.о руководителя департамента Бауржан Кайдаров. Аманжол Жаканов написал суду письмо, что не сможет явиться в суд, в связи с тем, что проживает на территории Костанайской области.

Бауржан Кайдаров

 

Суд расценил это письмо как неуважение к суду и написал письмо в Комитет государственных доходов, чтобы они содействовали  тому, что Жаканов явился в суд. Во время суда Бауржан Кайдаров продемонстрировал свою неосведомленность в делах своих подчиненных и читал свои показания с бумажки. В частности он подтвердил то, что в отношении ТОО «Карачаганак Агро Строй» была проведена проверка, а также уточнил некоторые детали этой проверки. Бауржан Кайдаров сообщил, что Урналиев к нему по поводу «Карачаганак Агро Строй» не обращался.

— Нет, он не подходил ко мне, не просил оказывать содействие по делу ТОО «Карачаганак Агро Строй», — сообщил суду Кайдаров. – По своим должностным обязанностям он не имел возможности влиять на ход следствия.

Напомним, что в Уральске идет судебный процесс по делу Нурболата Урналиева, обвиняемом в получении взятки в размере 101 миллион тенге. Сегодня до обеда был выслушан потерпевший бизнесмен Александр Прокудин.

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