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Опубликовано: Вт, Ноя 7th, 2017
44 ЗКО / Картина дня

Сторонники компартии Уральска отпраздновали вековой юбилей Октябрьской революции

На площади Маншук Маметовой собрались коммунисты и жители города

коммунисты города собрались на площади Маншук Маметовой

Активисты общественного движения «Поколение» и просто рядовые уральцы собрались сегодня, 5 ноября, в 100-летний юбилей октябрьской революции, чтобы напомнить старшему поколению и рассказать молодёжи о Великом Октябре, когда революционеры свергли царскую власть.

Оксана Терновская пришла на площадь с красным знаменем

— Я пришла с флагом, — делится Оксана Терновская, размахивая большим красным знаменем с надписью «Слава Великому Октябрю» — чтобы поздравить всех жителей нашего города и всех граждан Республики Казахстан с великим праздником. Здесь собрались все неравнодушные жители Уральска, чтобы напомнить всем о величайшем событии в истории нашей страны.

Людмила Кулькова, член общественного объединения «Поколение» раздавала листовки с поздравлениями и краткой исторической справкой о том, что произошло 100 лет назад.

Представители ОО «Поколение» подготовили информационные листовки и задавали их прохожим

— Мы раздаём информационные памятки, — рассказала Людмила Кулькова – всем жителям города Уральск и поздравляем их с праздником. Также мы рассказываем о революции, которая действительно перевернула весь мир.

По словам активистов объединения «Поколение», они планировали провести митинг, посвящённый столетию октябрьской революции. Однако, в акимате им сообщили, что власти города проведут праздник на площади Маншук Маметовой самостоятельно.

мероприятие проводила молодёжное общественное объединение «Батыс камкор» по гос.программе «Рухани жангыру»

«Рухани жангыру» — программа модернизации общественного сознания.

 

— Здесь поставили сцену, — рассказала Людмила Кулькова – играет весёлая музыка, танцуют дети  – мы рады. Люди чувствуют праздничное настроение, как раньше, когда 7 ноября праздновали всей страной.

Мария Мельникова

Фото:  Нана Иксанова

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