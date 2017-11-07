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Опубликовано: Вт, Ноя 7th, 2017
306 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске КСК переходят в электронный формат

Всю информацию о деятельности КСК жильцы домов смогут увидеть в интернете. Здесь же можно будет отследить, на что тратятся деньги, оставить жалобу или найти участкового полицейского.

— Цель этого проекта – взаимосвязь жильцов дома со своим КСК, — сказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бауыржан Тухватов. – Специально для этого Казпочта предоставила нам площадку – свой сайт. Там регистрируются уральские КСК, указывая номера телефонов, информацию о сантехнике, электрике, участковом полицейском и враче, выкладывают объявления. Жильцы домов также регистрируются, указывая свой адрес проживания. Таким образом, каждый житель сможет видеть всю работу КСК, отслеживать, какая работа ведется по их дому.

Как сообщил Бауыржан Тухватов, в Уральске — 104 КСК и 464 дома. Из них 56 КСК уже зарегистрированы на сайте post.kz (сайт Казпочты).

— Акимат, со своей стороны, сможет видеть работу всех КСК, анализировать ее и следить за освоением денег, — отметил Тухватов. – Мы сможем видеть, какие жалобы поступают на те или иные КСК, и как разрешаются такие проблемные вопросы.

Руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции отметил, что на данный проект бюджетные средства не затрачены.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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