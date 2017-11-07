В Уральске с 8 ноября запустят оплату в автобусах по SMS

Система SMS BUS предлагается как альтернативный способ оплаты за проезд в общественном транспорте и в пилотном режиме её запустят на маршрутах №5, 10, 22 и 36.

SMS BUS предлагает два варианта оплаты — это отправка смс на короткий номер 2505 в счет списания средств с баланса мобильного телефона, либо с помощью банковской карты, привязанной к мобильному телефону.

Как заявил руководитель Отдела транспорта и автомобильных дорог Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, данная система не исключает оплаты проезда наличными и создана для удобства пассажиров.

-Мобильное приложение можно скачать как для Android, так и для iOS. Это намного удобнее, чем карты оплаты проезда, поскольку, как правило, смартфоны и мобильные телефоны у нас всегда при себе. Оплата поддерживается любыми операторами сотовой связи, и возможна с любого вида телефонов — будь то смартфон или кнопочный «мобильный». Единственным исключением сейчас являются корпоративные номера телефонов, но в будущем, думаю, мы договоримся с провайдерами и решим этот вопрос, — рассказал представитель компании SMS BUS Сержан ИДИЯТОВ. — Конечно, сами перевозчики отреагировали на это по-разному. Некоторые говорят, что их устраивает текущий способ оплаты, а те, кто открыт для инноваций, поддерживают эту систему оплаты. Я думаю, что успех пилотного проекта неизбежен и он подтолкнет тех, кто еще не перешел на онлайн-платежи, присоединиться к SMS BUS. Всякое бывает ведь! Может быть, что человек кошелек дома забыл, а может быть, у кондуктора нет сдачи с крупной купюры. В таких случаях пассажиру очень поможет эта система. Подключение SMS BUS никак не затронуло городской бюджет, поскольку такой способ оплаты не подразумевает наличие какого-то специального оборудования, в отличие от тех же единых транспортных карт оплаты.

Кстати, владельцам карт Сбербанка при оплате сделают возврат 1,2% от суммы платежа на карту, а при оплате через Kaspi.kz пассажиры получат до 2% бонусов.

Нана ИКСАНОВА