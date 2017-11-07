Ведущие спортсмены Уральска уезжают в другие регионы

Речь идет о волейболистах клуба «Жайык» — неоднократных призерах чемпионата страны.

Волейбольный клуб «Жайык» спонсировало АО «Конденсат» с момента его основания (2006 год) и до 2015 года.

После отказа от спонсорской поддержки клуб покинули сразу 12 (!) игроков: Виталий Вориводин, Антон Кузнецов, Кайрат Байбеков, Владимир Прокофьев, Данияр Нурмуханбетов, Михаил Понамаренко, Мирлан Бадашев, Петр Чурзин, Денис Кучеров, Дмитрий Сергеев, Евгений Гоф и Азамат Рахов. Эти ребята перешли в другие казахстанские клубы.

К слову, причина такого решения перспективных волейболистов понятна — заработная плата в ВК «Жайык» в 5-6 раз ниже, чем в других клубах. Например, если игрок уральской команды сейчас получает, в среднем, 55 тысяч тенге, то в других городах зарплата такого же волейболиста составляет свыше 300 тысяч тенге (об этом рассказал один из тех ребят, кто уехал из Уральска, — прим. автора).

Как сообщили в областном Управлении физической культуры и спорта, в настоящий момент Федерация волейбола ЗКО проводит поиски спонсоров для своей мужской команды.

— В целях недопущения оттока перспективных игроков в другие регионы, планируется привлечь дополнительное спонсорское финансирование игроков, — сказали в облспорте.

И даже назвали срок — октябрь 2017 года (сейчас уже ноябрь, и пока о привлеченных спонсорах информации нет).

Нельзя не отметить успехи наших, уже уехавших, волейболистов. Они — победители чемпионата РК, обладатели Кубка РК, неоднократные призеры этих и международных соревнований.

В редакцию»УН» постоянно обращаются болельщики ВК «Жайык», которые с сожалением вспоминают былые успехи нашей команды и укоряют областное Управление спорта за то, что их руководство не смогло удержать игроков-профессионалов в Уральске.

Екатерина ЛИТВЯКОВА