Самые известные КВНщики ЗКО

8 ноября все, кто, так или иначе, причастен к международному Клубу Весёлых и Находчивых, отмечают день рождения игры. «УН» расскажет о КВНщиках ЗКО, которые из простых провинциальных юмористов превратились в узнаваемых медийных личностей.

ЕРКЕН ГУБАШЕВ

Еркен (больше известный как Кеша, дядя Кеша) Губашев начал играть в КВН в 1982 году в Волгоградском политехе. С 1992 года играл за команду Самарской академии «Виртуозы Самары».

— В 1993 году, — рассказал Кеша корреспонденту «УН» в телефонной беседе, – акимат Уральска пригласил меня руководить городской сборной КВН. С уральской командой мы объездили весь Казахстан, принимая участие в различных фестивалях, занимали призовые места. Несколько раз уральская команда становилась чемпионом Казахстанской лиги КВН.

Сейчас Еркен живёт в Алматы, активно снимается в казахстанских сериалах, полнометражных фильмах и служит в театре «АРТиШОК».

— КВНом я занимаюсь и сейчас — рассказал Еркен. — Буквально, сегодня у нас будет встреча со «стариками», будет игра. Мы до сих пор поддерживаем отношения с КВНщиками: встречаемся, обсуждаем новости КВН, устраиваем игры.

ТУРСЫНБЕК КАБАТОВ

Турсынбек Кабатов – телеведущий передачи «Добрый вечер, Казахстан!» на Первом канале «Евразия», автор собственного шоу «Кабатов на КТК», директор и артист театра сатиры и юмора «Базар жок» в Астане, тамада.

Родился 10 октября 1979 года в Западно-Казахстанской области. В качестве юмориста Кабатов впервые выступил на конкурсе «Дала дарындары» в Уральске в 2000 году, где занял первое место. Участвуя в международном молодежном конкурсе «Шабыт» в Астане, получил Гран-при. Работал в государственной филармонии, выступал на концертах с сольными номерами, играл в сборной КВН «Аграрка Сарбаздары» и «Астана.KZ». В 2010 году Турсынбек Кабатов получил титул лучшего игрока сезона, а в 2013 – стал обладателем «Летнего кубка чемпионов». В настоящее время Турсынбек, вместе с семьёй, проживает в городе Астана.

ГУЛЬНАРА СИЛЬБАЕВА

Ещё одна одна участница команд КВН «Казахи» и «Астана.KZ», уроженка города Уральск — Гульнара Сильбаева. Уже в 16 лет она попала на телеэкран и приобрела популярность, выйдя в полуфинал проекта «Superstar KZ».

В 8 лет мама отвела дочь в музыкальную школу и театральную студию при драматическом театре. До 16 лет Гульнара осваивала вокал, танцевала в ансамбле и участвовала в детских спектаклях. Даже попробовала себя в роли ведущей на новогодних ёлках. Гульнара пела классические произведения, её успехи заметили и пригласили в Санкт-Петербургскую консерваторию. На тот момент она училась в 8-ом классе. Мама оказалась не готова отпустить дочь в Россию, считая необходимым завершить школьное образование в Казахстане. Сейчас Гульнара снимается в кино и принимает участие в различных телевизионных проектах.

ОЛЕГ ЕСЕНИН

Олег Есенин (настоящая фамилия Лутов — прим. «УН») родился 7 ноября 1982 года в городе Уральск. Он из обычной семьи со средним доходом. Любимым поэтом молодого человека является Сергей Есенин, поэтому пародист взял его фамилию в качестве своего псевдонима. Он рос активным и любознательным мальчиком, любил устраивать домашние концерты для родителей и соседей. В 11 лет Олег впервые попробовал пародировать другого человека. У него это прекрасно получилось. Мальчик стал работать над совершенствованием своих способностей. В 13 лет Олег попал на местное радио. Он сотрудничал с такими радиостанциями как «Аксай», «Талап» и «Союз». Какое-то время Олег работал танцором и диджеем в ночных клубах Уральска.

Олег принял участие в программе «Сomedy battle» на канале «ТНТ», а впоследствии был приглашен на съемки «Comedy club». Именно это сделало его узнаваемым. Позже Олег играл в команде «Сборная Большого Московского государственного цирка» — финалиста Высшей лиги КВН-2016, где выходил на сцену в образе клоуна. Команда завоевала двух КиВиНов на музыкальных фестивалях КВН — «малого в золотом» и «большого в тёмном». В настоящее время Олег принимает активное участие в различных телевизионных шоу.

Прообразом игры КВН стала передача Сергея Муратова «Вечер веселых вопросов». Для российского телевидения это было ноу-хау — ведущий в прямом эфире задавал вопросы, на которые отвечали телезрители. Проект быстро завоевал популярность, но просуществовал недолго. Спустя несколько лет, 8 ноября 1961 года вышел первый выпуск Клуба Весёлых и Находчивых. Игра КВН приобрела международную популярность и статус самой «живучей» игры на российском телевидении.

Мария МЕЛЬНИКОВА