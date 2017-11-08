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Опубликовано: Ср, Ноя 8th, 2017
202 Главная тема / ЗКО / Картина дня

«Никого не обманывал, служебным положением не злоупотреблял»

Руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев отреагировал на публикацию «УН» и официально опроверг сведения, которые озвучил в отношении него руководитель дорожной фирмы «Астрадор» Владимир Вислин.

— Я работаю в должности руководителя ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», — написал Мухамбеткалиев в официальном письме в редакцию. – 17.10.2017 года на сайте «Уральская неделя (а чуть позже и в газете с одноимённым названием) была опубликована статья под заголовком «В Уральске дорожники обвиняют руководителя отдела автодорог в злоупотреблении служебными полномочиями», в которой отражены недостоверные сведения, порочащие мои честь и достоинство, деловую репутацию, а именно – обвиняющие меня в совершении нечестного поступка по отношению к руководителю фирмы «Астрадор» В. Вислину. Всё, вышеизложенное в статье, является ложью, так как никаких указаний руководителю фирмы «Астрадор» В. Вислину о внедрении при ремонте дорог в качестве эксперимента дорогостоящей технологии с применением стабилизатора грунта «ANT» я не давал, так как это противоречит условиям заключённого договора и, соответственно, отражается на стоимости работ.

Ложными, по словам Кайрата Мухамбеткалиева, также «являются сведения о, якобы, необходимости в качестве эксперимента при ремонте дорог применять стабилизатор грунта для его научной работы».

— Кандидатскую диссертацию я защитил ещё в 2011 году, и после этого никакими научными работами и их публикациями не занимался и не занимаюсь, — поясняет он. – Более того, я не имею возможности и желания этим заниматься, поскольку полностью загружен доверенной мне ответственной работой.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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