После суда с учителями власти Жангалы пересмотрели жилищную программу

Аким Жангалинского района, на которого подавали в суд сельские учителя, рассказал, как теперь будут распределяться квартиры и земли по государственной программе.

7 ноября в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Наурызбай Карагойшин рассказал, что сейчас в очереди на получение жилья стоят 540 жителей района. Из них 117 – это госслужащие и работники бюджетной сферы. Эта очередь будет двигаться в соответствии с законом.

— В связи с тем, что желающих встать в очередь – сообщил глава Жангалинского района – много, начата реализация программы «Нурлы жер». В рамках этого проекта будет построено два трёхэтажных дома. Строительство первого начнётся в декабре текущего года.

На данный момент, сказал Наурызбай Карагойшин, составлена проектно-сметная документация на сумму 445 миллионов тенге.

— Помимо строительства по программе «Нурлы жер», — добавил аким Карагойшин – 472 жителя района получат участки земли, на которых они самостоятельно будут строить дома. Прежде чем участник программы получат участки земли, туда будут подведены все коммуникации.

На 2018 год, сообщил Наурызбай Карагойшин, запланирован большой проект по подведению газа, света и воды в районы, где будут строить дома жители Жангалинского района.

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Мария Мельникова