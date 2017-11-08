В уральском драмтеатре им. Островского начинается театральный сезон

Премьерный показ состоится 18 ноября — сезон открывает комедийный спектакль «Трактирщица» по сценарию итальянского драматурга Карло Гольдони.



Поначалу открытие театрального сезона должно было состояться 10 ноября, после возвращения театра из гастролей в г. Атырау, но из-за ремонта кровли сезон были вынуждены отложить. В ноябре к показу планируется несколько комедийных постановок и детских спектаклей.

Карло Гольдони (1707-1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии. Осуществил просветительскую реформу итальянской драматургии и театра, вытеснив импровизированную комедию дель арте драматургией с реальными характерами и содержанием, проникнутым просветительскими идеями, остроумной критикой пороков общества. Гольдони написал 267 пьес, в т. ч. «Слуга двух господ» (1745-53), «Хитрая вдова» (1748), «Трактирщица» (1753), «Кьоджинские перепалки» (1762), оперные либретто. «Мемуары» (1784-87) — ценный документ по истории театра.

Узнать подробности о ноябрьском репертуаре драматического театра, а также просмотреть ноябрьскую афишу городских мероприятий МОЖНО ЗДЕСЬ.

Нана ИКСАНОВА

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