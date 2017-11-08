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Опубликовано: Ср, Ноя 8th, 2017
7 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Круглоозерном произошла пьяная поножовщина

Пострадавший парень 1991 года рождения в больнице, -сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

иллюстративное фото

— В ночь 7 ноября, с поселка Круглоозерное поступил гражданин Роман Харченко, 1991 года рождения, с диагнозом « колото-резанная рана грудной клетки справа, — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. – Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу, приблизительно в 11-30.

Со слов пресс-секретаря управления здравоохранения Саламата Ералина, при поступлении  в больницу, молодой человек был пьян.

Односельчане парня, по телефону сообщили, что парень в тот день вернулся с рабочей вахты.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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