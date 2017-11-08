В Круглоозерном произошла пьяная поножовщина

Пострадавший парень 1991 года рождения в больнице, -сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

— В ночь 7 ноября, с поселка Круглоозерное поступил гражданин Роман Харченко, 1991 года рождения, с диагнозом « колото-резанная рана грудной клетки справа, — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. – Пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу, приблизительно в 11-30.

Со слов пресс-секретаря управления здравоохранения Саламата Ералина, при поступлении в больницу, молодой человек был пьян.

Односельчане парня, по телефону сообщили, что парень в тот день вернулся с рабочей вахты.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА