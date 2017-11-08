В Уральске на пешеходном переходе сбили 9-летнего ребенка

Пострадавшего мальчика на карете «скорой помощи» уже отправили в областную детскую больницу, — сообщает корреспондент «УН» с места событий. Видимых переломов и травм у ребёнка нет.



Это случилось сегодня, буквально, 30 минут тому назад, на пешеходном переходе по проспекту Евразия — на пересечении с улицей Кердери (бывшая ул. Сурова).

Как сообщил отец постаравшего 9-летнего Ернара Ергали, Зангар Ергали, он отправил своего ребенка в школу №7.

— Я смотрел в окно и увидел, как на проспекте Евразия какая-то шумиха происходит, — говорит Зангар Ергали. — Потом в дверь постучали и сообщили, что моего мальчика на «пешеходе» сбила машина. Мы сразу выбежали и стали разговаривать с фельдшерами, с полицией.



По словам старшего сержанта батальона дорожной полиции УВД Уральска Эльдара Тажиева, автомобиль марки «Тойота» красного цвета сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего ребёнка 2008 года рождения.

— Мальчик переходил дорогу, а водитель «Тойоты» не заметил его, хотя приостановил свое движение, чтобы пропустить других пешеходов, — сообщил сержант Тажиев.

Со слов несовершеннолетних очевидцев происшествия, «скорая» и полиция приехали в течение 2-3 минут с момента происшествия.

Состояние здоровья пострадавшего мальчика выясняется. На данный момент он находится в сознании.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА