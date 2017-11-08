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Опубликовано: Ср, Ноя 8th, 2017
689 ЗКО / Картина дня

В Уральске на пешеходном переходе сбили 9-летнего ребенка

Пострадавшего мальчика на карете «скорой помощи» уже отправили в областную детскую больницу, — сообщает корреспондент «УН» с места событий. Видимых переломов и травм у ребёнка нет.


Это случилось сегодня, буквально, 30 минут тому назад, на пешеходном переходе по проспекту Евразия — на пересечении с улицей Кердери (бывшая ул. Сурова).
Как сообщил отец постаравшего 9-летнего Ернара Ергали, Зангар Ергали, он отправил своего ребенка в школу №7.
— Я смотрел в окно и увидел, как на проспекте Евразия какая-то шумиха происходит, — говорит Зангар Ергали. — Потом в дверь постучали и сообщили, что моего мальчика на «пешеходе» сбила машина. Мы сразу выбежали и стали разговаривать с фельдшерами, с полицией.


По словам старшего сержанта батальона дорожной полиции УВД Уральска Эльдара Тажиева, автомобиль марки «Тойота» красного цвета сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего ребёнка 2008 года рождения.
— Мальчик переходил дорогу, а водитель «Тойоты» не заметил его, хотя приостановил свое движение, чтобы пропустить других пешеходов, — сообщил сержант Тажиев.

Со слов несовершеннолетних очевидцев происшествия, «скорая» и полиция приехали в течение 2-3 минут с момента происшествия.
Состояние здоровья пострадавшего мальчика выясняется. На данный момент он  находится в сознании.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

2 комментария
  1. Шофер says:
    8 ноября 2017 в 14:16

    Там надо убрать пешеходку ведь в 50 метрах есть светофор по которому безопасней переходить улицу. Такая же история напротив Галактики. Народ обленился уже несколько метров пройти не могут.

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  2. каменщик says:
    8 ноября 2017 в 15:07

    3 Д зебры нужны в Уральске. Для кого-то 5О метров, что 50 км)

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