В Уральске на пешеходном переходе сбили 9-летнего ребенка
Пострадавшего мальчика на карете «скорой помощи» уже отправили в областную детскую больницу, — сообщает корреспондент «УН» с места событий. Видимых переломов и травм у ребёнка нет.
Это случилось сегодня, буквально, 30 минут тому назад, на пешеходном переходе по проспекту Евразия — на пересечении с улицей Кердери (бывшая ул. Сурова).
Как сообщил отец постаравшего 9-летнего Ернара Ергали, Зангар Ергали, он отправил своего ребенка в школу №7.
— Я смотрел в окно и увидел, как на проспекте Евразия какая-то шумиха происходит, — говорит Зангар Ергали. — Потом в дверь постучали и сообщили, что моего мальчика на «пешеходе» сбила машина. Мы сразу выбежали и стали разговаривать с фельдшерами, с полицией.
По словам старшего сержанта батальона дорожной полиции УВД Уральска Эльдара Тажиева, автомобиль марки «Тойота» красного цвета сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего ребёнка 2008 года рождения.
— Мальчик переходил дорогу, а водитель «Тойоты» не заметил его, хотя приостановил свое движение, чтобы пропустить других пешеходов, — сообщил сержант Тажиев.
Со слов несовершеннолетних очевидцев происшествия, «скорая» и полиция приехали в течение 2-3 минут с момента происшествия.
Состояние здоровья пострадавшего мальчика выясняется. На данный момент он находится в сознании.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
Там надо убрать пешеходку ведь в 50 метрах есть светофор по которому безопасней переходить улицу. Такая же история напротив Галактики. Народ обленился уже несколько метров пройти не могут.
3 Д зебры нужны в Уральске. Для кого-то 5О метров, что 50 км)