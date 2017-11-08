Владелец сгоревшего клуба «Шале» в Уральске оценил свой ущерб в 750 миллионов тенге

Владимир Охватов обратился с письмом-претензией к генеральному директору АО «КазТрансГаз» Рустаму Сулейманову. В своем обращении он оценил понесенный им ущерб от пожара.

В письме владелец клуба «Шале» (сгоревшего дотла 26 октября этого года) Владимир Охватов утверждает, что пожар произошел из-за непрофессиональной работы газовой службы.

«В момент монтажа газового счетчика произошел хлопок газа, — пишет Охватов. — В результате пожара, полностью сгорел ресторан. Ущерб составляет 750 000 000 тенге.

«Шале» до этого дня был самым популярным и массово посещаемым общественным местом. Его площадь 860 квадратных метров, общая площадь с перекрытием – 1200 квадратных метров. Там работали 40 человек.

Информирую Вас о том, что пожар произошел из-за хлопка газа на глазах у нашего персонала. На объект явились неграмотные специалисты, которые не смогли по правилам техники безопасности установить газовый счетчик — не закрыли кран подачи газа. Во время крупного очага пожара они перекрыли газ, но он по-прежнему туда поступал. Стало понятно, что основной кран перекрытия газа не работал, кран на раздатке также не работал на закрытие. Мало того, газ из трубы горел еще около трех часов — до момента приезда аварийной газовой службы, которая раскрутила трубу и вынуждена была забить деревянный чопик. Через три дня сняли кран, поставив железную заглушку, а еще через сутки установили тот же кран, но уже реставрированный, с заменой внутреннего шара.

Прошу разобраться с происходящей ситуацией».

Екатерина ЛИТВЯКОВА