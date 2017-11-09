Родители школьниц ЗКО подали в суд на Министерство образования

Через суд родители четырёх учениц школ №7 и №37 Уральска решили добиться отмены решения Минобразования о запрете носить девочкам платки на учёбу. Об этом сообщил юрист, представляющий интересы родителей в суде, Арман Абрашид.

иллюстративное фото.

— Предварительное заседание уже прошло, — рассказал юрист в разговоре с корреспондентом «УН» — родители школьниц намерены оспорить законность пунктов закона министерства образования и науки, согласно которым «включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается» с 14 января 2016 года.

На данный момент девочки не посещают занятия, так как администрация школ не пускает учениц на уроки в платках. По утверждению Армана Абдрашида, эта мера противоречит статье 30 Конституции Казахстана, «гарантирующей бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях» и прописывающей, что «среднее образование обязательно».

— Следующее заседание по этому делу – сообщил юрист Абдрашид — назначено на 13 ноября.

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Мария МЕЛЬНИКОВА.