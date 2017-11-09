Что можно прочитать в новом номере УН
Анонс главных материалов номера.
Предсмертная записка есть — уголовного дела нет
Самоубийство студентки в Уральске полиция расследовать не будет, несмотря на то, что она оставила предсмертную записку. Руководство вуза предпочитает молчать.
Будут дефекты – обяжем переделать
Власти города не нашли ничего преступного в том, что асфальт укладывают под дождем.
Страсти по учебникам
Попытка родителей собраться для обсуждения спорных учебников закончилась полицейским нарядом.
13:0 – счет на убыль
Из области массово уезжают спортсмены ведущей волейбольной команды — им стали платить меньше, чем дворникам.
Программа есть – денег нет!
«Модернизация ЖКХ» забуксовала – жители отремонтированных домов не хотят возвращать государству деньги. Люди не хотят платить за некачественный ремонт.
Взятка на 101 млн. тенге – кому и за что
В суде над Нурболатом Урналиевым выяснилось, что большую часть полученной взятки он передавал своему начальству.