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Опубликовано: Чт, Ноя 9th, 2017
105 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Что можно прочитать в новом номере УН

 

Анонс главных материалов номера.

Предсмертная записка есть — уголовного дела нет

Самоубийство студентки в Уральске полиция расследовать не будет, несмотря на то, что она оставила предсмертную записку. Руководство вуза предпочитает молчать.

Будут дефекты – обяжем переделать

Власти города не нашли ничего преступного в том, что асфальт укладывают под дождем.

Страсти по учебникам

Попытка родителей собраться для обсуждения спорных учебников закончилась полицейским нарядом.

13:0 – счет на убыль

Из области массово уезжают спортсмены ведущей волейбольной команды — им стали платить меньше, чем дворникам.

Программа есть – денег нет!

«Модернизация ЖКХ» забуксовала – жители отремонтированных домов не хотят возвращать государству деньги. Люди не хотят платить за некачественный ремонт.

Взятка на 101 млн. тенге – кому и за что

В суде над Нурболатом Урналиевым выяснилось, что большую часть полученной взятки он передавал своему начальству.

 

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