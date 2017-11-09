История создания самой лиричной казахской песни в фильме Айжан Хамит

Блогер и исследователь истории казахской культуры Айжан Хамит, создала очередной короткий фильм «ИСТОРИЯ ПЕСНИ ҚҰСНИ ҚОРЛАН».

В этом фильме рассказывается история создания песни «ҚҰСНИ ҚОРЛАН», написанной в начале 20-го века. В основе история любви девушки Корлан и поэта Естая. События разворачивались в степях нынешней Павлодарской области.

Айжан Хамит регулярно выпускает такие короткие исследовательские фильмы, с помощью которых знакомит аудиторию с казахской культурой. В основе всех фильмов кропотливая работа с архивными документами. По убеждению автора проекта, такие короткие фильмы позволяют гораздо эффективнее знакомить широкую аудиторию с культурным наследием казахского народа.

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