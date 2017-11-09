Тайные миллиардеры Казахстана

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) предоставил изданию «Уральская неделя» русскую версию расследования о тайных счетах казахстанских политиков.

Это расследование, названное «Райское досье», стало возможным благодаря утечке документов офшорной компании Applebe зарегистрированной на Бермудах. На основе этих документов журналисты OCCRP смогли раскрыть и предать огласке тайные заграничные счета, на которые выводится и хранятся большая часть коррупционных денег политиков, звезд шоу бизнеса, олигархов. В приведенной ниже публикации рассказывается о бизнес империи казахстанского чиновника Сауата МЫНБАЕВА, нынешнего руководителя Национальной компании «КазМунайГаз».

Миранда Патруцич, Влад Лавров, Илья Лозовский

Масштабная утечка документов проливает свет на тайных владельцев крупного казахского инвестиционного холдинга Meridian Capital, интересы которого распространяются на нефтегазовую промышленность, сферу недвижимости, горную добычу, банковскую сферу, авиацию, перевозки и т.д.

Уже более десятилетия самые ценные ресурсы Казахстана — нефть и газ — находятся под контролем одного человека. Ничем не примечательный Сауат Мынбаев, едва ли известный чем-то кроме своих управленческих навыков, обсуждал условия сделок с руководителями нефтяных компаний всего мира от лица казахских властей. С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных контрактах представители таких нефтяных гигантов, как Chevron, ExxonMobil, «Лукойл», Корейской национальной нефтяной корпорации и многих других.

Однако Мынбаев не так-то прост. Он не только подконтрольный властям технократ — он и сам является магнатом, причем не только в нефтегазовой сфере.

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — начиная от недвижимости и заканчивая природными ресурсами, банками, авиацией, перевозками и производством молочной продукции.

Однако «внутренняя кухня» компании Meridian, вся холдинговая структура, а также методы ее построения оставались скрыты под плотной сетью офшорных компаний из самых непрозрачных в мире юрисдикций.

До нынешнего момента.

Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы Appleby. Они оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиа-партнеров, в том числе с Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Даже фирма Appleby, отвечавшая за документацию Meridian на Бермудах, не могла представить себе размах этой империи. В десятках просочившихся электронных писем отражены сомнения со стороны юридической фирмы и содержатся многочисленные запросы о дополнительной информации по поводу структуры холдинга.

В одном из писем сотрудник Meridian вежливо отвечает отказом на подобный запрос: «Исходя из соображений конфиденциальности, мы не считаем нужным на данный момент предоставлять информацию о всей группе, — пишет он. — Надеемся на понимание с вашей стороны».

В попытке разобраться в многослойной структуре офшорных компаний, составляющих холдинг Meridian, журналисты в течение нескольких месяцев тщательно изучали тысячи документов — и наконец поняли, как он добился столь головокружительных успехов.

В первые годы существования компании ее рост был обусловлен подъемом в казахской нефтяной отрасли. Это и неудивительно, ведь большую часть своей карьеры Мынбаев занимал пост министра нефте-газовой промышленности, либо возглавлял государственную нефтяную компанию.

Но Meridian рос не только усилиями Мынбаева, который использовал для этого влияние, связи и свою должность.

Согласно документам Appleby, в число его соучредителей входили высокопоставленные руководители и основные акционеры крупнейшего в стране частного банка «Казкоммерцбанк». Именно этот банк выдавал «легкие» кредиты, превратившие Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.

Информация о том, как акционеры Meridian использовали подконтрольный им банк, содержится в другой утечке с архивом казахских банковских документов, оказавшейся в распоряжении OCCRP.

Из нее видно, что с помощью большой части банковских вкладов эта группа финансировала один проект за другим. Это позволило им быстро «вырастить» холдинг, не подвергая себя лишнему риску. Как говорится в одном из электронных писем от представителя центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители банка, по совместительству владельцы холдинга Meridian, списывали убытки на баланс банка.

Такая вольная трата средств на проекты своих начальников до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в итоге ему понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В рамках соответствующей стабилизационной программы в 2010 году объем вливания госсредств достиг 1,4 миллиарда долларов. Менее чем через год после смены владельцев банку понадобилось еще одно вливание в размере 7,5 миллиарда долларов. Едва ли мы когда-нибудь узнаем истинную стоимость такого «легкомысленного поведения», но скорее всего гражданам Казахстана оно обошлось в много миллиардов долларов.

Также неизвестно, сколько всего заработали Мынбаев и другие акционеры. По информации на 2006 год стоимость холдинга Meridian оценивалась более чем в 3 миллиарда долларов, но из-за непрозрачной структуры компании было практически невозможно узнать обо всех ее инвестициях.

Отчасти это все это произошло из-за печально известного высокого уровня коррупции в Казахстане и несоблюдения принципов верховенства права. Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства от соотечествнников.

Островной рай

Скорее всего, немногие граждане Казахстана бывали на Бермудах. Этот тропический рай находится буквально на другом конце планеты от среднеазиатской страны, не имеющей выхода к морю.

Однако паутина современной финансовой системы обширна, и трудно предположить, куда она приведет. Бермудские отрова, известные как одна из наименее прозрачных мировых налоговых гаваней, более десяти лет хранили тайну холдинга Meridian.

В ноябре 2002 года сотрудник бермудского офиса Appleby внес во внутреннюю базу данных десять имен. Казахский технократ и еще девять банкиров присоединились к компании тысяч бизнесменов, олигархов, политиков, знаменитостей и членов королевских семей, которые хотели получить выгоду от анонимности (и налоговых льгот), которую обеспечивает владение офшорной компанией.

Несколько месяцев спустя сотрудники Appleby зарегистрировали их компанию Meridian Capital.

Из Appleby просочилась неполная информация, так что остается неясно, как доли в компании изначально распределялись между десятью учредителями. Однако существует документ за 2006 год, полностью описывающий структуру владения компанией.

Согласно этому документу, второй по величине пакет акций, 18,75 процента, принадлежал Мынбаеву. Помимо него владельцами компании были еще шестеро: Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд, Нуржан Субханбердин, Нина Жусупова, Азат Абишев и Ян Коннор.

Это был настоящий «клуб банкиров» — все семеро акционеров занимали руководящие посты в «Казкоммерцбанке», четвертом по величине на постсоветском пространстве.

К тому моменту, просуществовав три года, компания успела добиться огромного успеха и выплачивала своим владельцам милионные дивиденды. У единственного акционера Meridian не из Казахстана, Яна Коннора, дела шли так хорошо, что он готовился перебраться в Монако, чтобы сэкономить на налогах.

Об этом свидетельствуют материалы (из прошлой утечки) встречи, которую он в мае 2005 года провел с представителями банка HSBC на французском Лазурном берегу.

На той встрече Коннор оценил активы компании в 1,2 миллиарда долларов и сообщил, что в предыдущем месяце получил от холдинга 9 миллионов долларов дивидендов.

Говоря о Meridian, Коннор назвал эту структуру инвестиционной венчурной фирмой, «вкладывающей деньги в проблемные компании, связанные с добычей сырья и ресурсов». По его словам, инвестиционные проекты включают в себя крупные казахстанские золотодобывающие предприятия, а также нефтяные компании, при этом самым недавним приобретением стала шахта в ЮАР.

На фоне такого успеха в бизнесе, логично было бы ожидать, что название «Meridian» будет у всех на слуху. Как минимум у компании должен быть веб-сайт, однако сайта не существует.

Поиск в интернете по словам «Meridian Capital» выдает множество ссылок на сайты, использующие подобное, общего плана наименование, однако ни один из сайтов не связан с бермудской компанией. При всех ее миллиардах компания практически не присутствует в Сети. Она стремится, чтобы ее название не попадало в прессу и редко идет на контакт с журналистами, даже когда занимается в гигантскими проектами.

Но зачем же тогда группе из числа богатейших граждан Казахстана с высокими связями так скрывать свой коммерческий успех?

Что касается Мынбаева, то самой простой причиной мог служить прямой конфликт интересов. К моменту создания Meridian, за его плечами уже был ряд самых высоких должностей в республике – так, он возглавлял Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, занимал кресло замглавы Президентской администрации.

И после появления Meridian в 2002 году Мынбаев лишь продолжил набирать карьерный вес. К концу 2000-х годов он стал ключевым казахстанским чиновником нефтяной сферы – руководил Министерством энергетики и Министерством нефти и газа. Позднее он занял должность председателя правления «КазМунайГаз», на которой находится и сегодня. Пребывать на таких постах и руководить бизнес-империей, опирающейся, в том числе, на доходы от нефти, было бы неприемлемо и, вероятно, противозаконно. На вопрос журналистов о том, сообщал ли Мынбаев когда-либо о принадлежности к кругу собственников Meridian, в компании ответили, что он никогда не выступал в роли учредителя или акционера.

Но даже если отставить в стороне чисто юридические требования, Мынбаеву, известному как «человек президента», приходилось серьёзно заботиться о своей репутации.

«В отличие от прочих представителей элиты, он, можно сказать, находится в тени, в том смысле, что у него отсутствует негативная репутация», — делится мнением казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Это особо ценное качество для человека, которому руководство Казахстана поручает представлять республику в крупных нефтяных сделках с иностранными корпорациями.

«Первые лица в этой сфере обязаны уметь работать с международным инвестсообществом, находить общий язык с иностранными компаниями и бизнесменами, — поясняет Сатпаев. – Мынбаев – это тот, кого президент старается ставить на позиции, где нужно выглядеть респектабельно».

Открыто руководить Meridian было бы, мягко говоря, «не на руку» и для партнеров Мынбаева из числа банкиров.

С 2005 по 2011 год закон Казахстана запрещал владельцам офшорных компаний иметь доли в банках страны. В этом смысле особенно любопытен пример акционеров Meridian и совладельцев «Казкоммерцбанка» Субханбердина и Жусуповой.

Итак, собственникам Meridian нужна была завеса секретности, а Бермуды были идеальным местом, которое могло ее предоставить. Островное государство не требует от компаний раскрывать имена владельцев. Эти данные хранятся лишь в бумагах их регистрационных агентов – в данном случае у Appleby, — не обязанных выкладывать их в открытый доступ.

Но владельцам Meridian не достаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень. Ведь зарегистрированная на Бермудах компания Meridian – это лишь верхушка огромной пирамиды из сотен фирм, разбросанных по десяткам юрисдикций, где корпоративные тайны хранят как зеницу ока.



Секретность любой ценой

Большинство компаний, ведущих законный бизнес, для оформления своих офшорных подразделений обращаются к одной-двум юридическим фирмам, даже если сами имеют обширную разветвленную корпоративную структуру. Однако у Meridian в Великобритании была собственная «домашняя» компания для этих целей, которая использовала с полудюжины юридических контор и фирм, предлагающих офшорные услуги, чтобы регистрировать отдельные элементы коммерческой империи. При этом ни у одного из «регистраторов», включая Appleby, не было достаточно элементов «мозаики», по которым можно было понять весь объем активов, вовлеченных в бизнес.

Попавшая к журналистам электронная переписка указывает на замешательство среди менеджеров Appleby в связи с некоторыми аспектами структуры Meridian. Когда, желая соблюсти принятые на Бермудах регистрационные формальности, менеджеры обращались к Meridian за разъяснениями, то порой удивлялись явному нежеланию своего клиента открывать карты.

«Запрашиваемые документы и перечень данных нам представляются чрезмерными», — указывает в электронном письме один из сотрудников Meridian.

В другой ситуации в Meridian согласились предоставить Appleby некоторые сведения для выполнения действующего на Бермудах правила «Знай своего клиента» (KYC – Know Your Customer). Это правило требует раскрывать имена или названия бизнес-партнеров. Но перед тем, как передать данные, Meridian потребовал, чтобы сотрудники Appleby сначала подписали соглашение о неразглашении информации.

В Appleby такой просьбе были удивлены. «Я не думаю, что от нас когда-либо требовали подписать соглашение о неразглашении относительно правила KYC, и я не думаю, что это целесообразно, — признается во внутренней переписке служащий Appleby. – Когда-нибудь Appleby или оказывающие услуги структуры фирмы соглашались на такое или подписывали подобные документы?» — спрашивает он.

Как минимум в одном случае Meridian предпочел, чтобы аффилированной фирмой занимался другой регистрационный агент, дабы – как выразился один из сотрудников – избежать «очередной затратной по времени и по деньгам процедуры Appleby, связанной с KYC».

При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров. Очевидно, в Meridian не желали, чтобы такая информация оказалась в руках бермудской юридической конторы.



Поймай меня, если сможешь

Прибыль от активов Meridian из разных стран, возможно, стекается на Бермуды, однако управление этими активами идет точно не оттуда.

Следующий уровень упомянутой выше пирамиды составляют два инвестиционных фонда — Meridian Capital CIS Fund и Meridian Capital International Fund, зарегистрированные на Каймановых Островах – еще одной офшорной юрисдикции, где бдительно хранят коммерческие тайны.

Дальше схема становится более запутанной.

В некоторых случаях, фонды с Кайманов служили первым звеном цепочки холдинговых компаний, которые (только если особо терпеливые смогут проследить цепочку «от» и «до») в конечном счете, вели к реально действующему бизнесу. К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец – компания из Кипра, которая в свою принадлежит фонду с Каймановых Островов.

В других случаях, название «Meridian» вообще не фигурирует в публично доступных документах, касающихся собственности конкретного бизнеса. В итоге, о роли компании как «бенефициарного владельца» можно узнать лишь из второстепенных отчетов, да и то порой через годы после того, как компания стала хозяйкой актива. Например, в любом из четырех «слоев» корпоративной структуры крупной казахстанской компании «Тенгизтрансгаз», предлагающей услуги транспортировки, ни разу не встречается слово «Meridian».

В самых сложных случаях подконтрольными Meridian структурами управляют номинальные владельцы или «параллельные» компании, след которых ведет к сторонним офшорным холдингам без видимой связи с головной организацией. Каналы, по которым в этой системе прибыль попадает в Meridian, неизвестны. Прояснить ситуацию может только утечка деловой переписки, как это и произошло с Appleby.

Так в одном из писем утечки сотрудник Meridian просит Appleby подготовить документы для трансфера акций Unimilk, крупного российского производителя молочной продукции, из параллельной компании Afleet Investments в один из каймановых фондов. «Поскольку Unimilk теперь способен предоставить точную финансовую информацию для нашей строгой отчетности, было решено перевести эту инвестицию в Meridian Capital», — говорится в письме.

Империя нефти и роскоши

Характерная стретегия Meridian – покупать существующий бизнес, а не создавать с нуля. За годы деятельности компания управляла газовыми и нефтяными предпрятиями, шикарными торговыми центрами, маленькими аэропортами и гигантскими транспортными компаниями, часто продавая активы ради чистой прибыли. Акционеры Meridian выстроили деловую империю, границы которой были до сих пор не изучены. Репортеры OCCRP потратили долгие месяцы на то, чтобы распутать паутину офшоров и определить самые прибыльные области.

Главное бизнес-направление – нефть и газ. Meridian годами вкладывался в этот сектор. Нередко холдингу удавалось покупать компании по очень низким ценам и затем продавать с огромной выгодой, или создавать совместные предприятия с государственными газовыми и нефтяными гигантами Казахстана. Также Meridian получал лицензии от правительства на запуск новых проектов, к которым часто привлекал иностранных инвесторов. Сегодня он контролирует более дюжины нефтяных и угольных предприятий по всему миру – от Аляски до Африки и Австралии.

При этом Meridian управляет большой железнодоржной транспортной компанией в Казахстане, которая предоставляет вагоны крупнейшим нефтяным и газовым предприятиям страны и занимается техническим обслуживанием. Среди её клиентов «Тенгизшевройл», самый крупный казахский добытчик нефти. Все это наряду с десятками инвестиционных вложений в угольной и добывающей индустрии.

Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости в основном в России и Казахстане. Когда Meridian продал Morgan Stanley торговый центр “Галерея” в Санкт-Петебрурге за 1,1 миллиарда долларов, эта сделка стала самой крупной в истории российской недвижимости на тот момент. Кроме того прошлогодние “Панамские документы” показали, что холдинг приобрел половину казахского гиганта недвижимости, компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис» — один из самых больших в России – и отели Ritz Carlton в Москве и Алма-Ате.

Meridian принадлежат как минимум два частных самолета и доля в российской управляющей компании 14-ти региональных аэропортов. Эту сферу бизнеса холдинг стремится развивать и в Европе.

И наконец Meridian какое-то время владел половиной российского предприятия по производству молочной продукции Unimilk. Позже эту долю купила французская пищевая корпорация Danone. Сейчас холдинг инвестирует в представителя латвийской молочной промышленности.

Кто сейчас хозяин?

В те редкие случаи, когда Meridian раскрывал хоть что-нибудь о своих владельцах, почти всегда всплывали два имени основателей компании Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда.

Их же мы постоянно встречаем в советах директоров различных проектов холдинга или в качестве их непосредственных руководителей.

А что же с высшим нефтяным чиновником Казахстана?

В ответ на вопросы репортеров о роли Мынбаева в Meridian, представители государственной нефтегазовой компании «КазМунайГаз, которой руководит Мынбаев, ответили одним предложением: «С. М. Мынбаев не является основателем или акционером Meridian Capital Limited”. Ни один из других акционеров не ответил.

И все же существует один публичный документ, который связывает имя Мынбаева с Meridian. В 2011 году российский банк, принадлежащий тогда холдингу, по требованию нового закона раскрыл сведения о конечных владельцах.

В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с бермудских островов, которая согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева.

В последнем отчете Meridian, который компания подала в Великобритании несколько дней назад, Мынбаева среди акционеров нет – бенефициарами указаны только Алшинбаев, Субханбердин и Фельд.

Любопытно, что от отчета к отчету состав собственников холдинга оказывается разным. Отсутствие Мынбаева в последнем отчете может означать, что он продал свои акции. Но поскольку и в предыдущих отчетах его фамилия не всегда упоминалась, возможно дело лишь в том, что Meridian не полностью раскрывает состав владельцев.

В файлах Appleby есть еще два доказательства, что Мынбаев никогда не продавал своих изначальных долей.

В одном случае корпоративный администратор указала в своей карточке занятости за 21 мая 2014 года, что потратила три часа на анализ переписки с юристом Meridian в поисках сертифицированных документов по “трансферу акций С. Мынбаева”.

Утечка также показывает, что не далее как в апреле 2016 года имя Мынбаева встречается в базе данных Appleby о действующих «публичных должностных лицах», или PEP (politically exposed people). Инструкция базы данных PEP Appleby говорит, что в ней отображаются только действующие акционеры клиентов, следовательно у Мынбаева по-прежнему была доля в Meridian Capital, единственной компании из всех клиентов Appleby, с которой связано его имя.

Основатели компании Аскар Алшинбаев и Евгений Фельд, которые чаще всех публично представляют Meridian, в 2014 году вошли в десятку самых богатых людей Казахстана по версии Forbes.

С учетом успеха Meridian это неудивительно.

Но судя по тому, какой пакет акций принадлежит Мынбаеву, не должен ли и он оказаться в списке? Если он решит раскрыть свои активы, возможно, мы прочтем его фамилию следующем издании.

В ближайшие недели OCCRP опубликует новые подробности работы холдинга.

В подготовке расследования участвовали: Ольга Гейн, Федерико Пиньялбери, Карина Щедровски, Владимир Петин, Стелла Рок, Лейла Чамджич, Крис Беневенто, Обри Белфорд, Тессин Муржи и OCCRP Казахстан.