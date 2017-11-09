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Опубликовано: Чт, Ноя 9th, 2017
73 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В редакции «УН» пройдёт горячая линия по вопросам пассажироперевозок

Своё желание принять участие в «горячей линии» изъявили компании-пассажироперевозчики города, представители акимата и местной полицейской службы.

иллюстративное фото

Горячая линия пройдёт в онлайн режиме 9 ноября с 16:00 до 18:00 часов.

У Вас есть вопросы к пассажироперевозчикам?

— Кондукторы хамят?

— Не дают билетов?

— Водители курят, нарушают скоростной режим?

— В автобусах грязно?

— В часы пик в них невозможно «пробиться»?

Если Вам есть о чём спросить наших гостей, звоните по номеру 51-06-78 9 ноября. Свои вопросы Вы так же можете оставить в комментариях под этим постом.

Мария Мельникова

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