В редакции «УН» пройдёт горячая линия по вопросам пассажироперевозок
Своё желание принять участие в «горячей линии» изъявили компании-пассажироперевозчики города, представители акимата и местной полицейской службы.
Горячая линия пройдёт в онлайн режиме 9 ноября с 16:00 до 18:00 часов.
У Вас есть вопросы к пассажироперевозчикам?
— Кондукторы хамят?
— Не дают билетов?
— Водители курят, нарушают скоростной режим?
— В автобусах грязно?
— В часы пик в них невозможно «пробиться»?
Если Вам есть о чём спросить наших гостей, звоните по номеру 51-06-78 9 ноября. Свои вопросы Вы так же можете оставить в комментариях под этим постом.
Мария Мельникова