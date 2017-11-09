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Опубликовано: Чт, Ноя 9th, 2017
105 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В редакции «Уральской недели» идет «Горячая линия» по вопросам пассажироперевозок

Для обсуждения вопросов автобусных пассажироперевозок в редакции собрались представители фирм-пассажироперевозчиков.

Горячая линия проходит в онлайн режиме (с 16:00 до 18:00 часов).

На вопросы уральцев отвечают:

председатель правления ТОО «ПАП №1» Нурмухамбетов Саян Сабитович,

директор ТОО «Батыс Дилижанс» Юркевич Владимир Викторович,

директор ТОО «Акжол-Авто» Вагапов Эльдар Юсуфович,

заместитель директора ТОО «Оралавтотранс» Осабчук Алексей Николаевич,

директор ТОО «УралТехСервис» Баклан Александр Александрович

Если Вам есть о чём спросить наших гостей, звоните по номеру 51-06-78 9 ноября. Свои вопросы Вы так же можете оставить в комментариях под этим постом.

Мария Мельникова

Один комментарий
  1. Татьяна says:
    9 ноября 2017 в 16:25

    к 12 маршруту все вопросы относятся. билетов никогда не было и нет, автобусы грязные, водители курят и нарушают скоростной режим. в час пик утром и вечером в автобус не влезть. gps навигатор есть только у 30 % автобусов. рано сходят с маршрута. уже на первом рейсе с утра часто случаются поломки.

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