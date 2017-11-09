В редакции «Уральской недели» идет «Горячая линия» по вопросам пассажироперевозок
Для обсуждения вопросов автобусных пассажироперевозок в редакции собрались представители фирм-пассажироперевозчиков.
Горячая линия проходит в онлайн режиме (с 16:00 до 18:00 часов).
На вопросы уральцев отвечают:
председатель правления ТОО «ПАП №1» Нурмухамбетов Саян Сабитович,
директор ТОО «Батыс Дилижанс» Юркевич Владимир Викторович,
директор ТОО «Акжол-Авто» Вагапов Эльдар Юсуфович,
заместитель директора ТОО «Оралавтотранс» Осабчук Алексей Николаевич,
директор ТОО «УралТехСервис» Баклан Александр Александрович
Если Вам есть о чём спросить наших гостей, звоните по номеру 51-06-78 9 ноября. Свои вопросы Вы так же можете оставить в комментариях под этим постом.
Мария Мельникова
к 12 маршруту все вопросы относятся. билетов никогда не было и нет, автобусы грязные, водители курят и нарушают скоростной режим. в час пик утром и вечером в автобус не влезть. gps навигатор есть только у 30 % автобусов. рано сходят с маршрута. уже на первом рейсе с утра часто случаются поломки.