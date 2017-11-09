В редакции «Уральской недели» идет «Горячая линия» по вопросам пассажироперевозок

Для обсуждения вопросов автобусных пассажироперевозок в редакции собрались представители фирм-пассажироперевозчиков.

Горячая линия проходит в онлайн режиме (с 16:00 до 18:00 часов).

На вопросы уральцев отвечают:

председатель правления ТОО «ПАП №1» Нурмухамбетов Саян Сабитович,

директор ТОО «Батыс Дилижанс» Юркевич Владимир Викторович,

директор ТОО «Акжол-Авто» Вагапов Эльдар Юсуфович,

заместитель директора ТОО «Оралавтотранс» Осабчук Алексей Николаевич,

директор ТОО «УралТехСервис» Баклан Александр Александрович

Если Вам есть о чём спросить наших гостей, звоните по номеру 51-06-78 9 ноября. Свои вопросы Вы так же можете оставить в комментариях под этим постом.

Мария Мельникова