В Уральске люди продолжают возмущаться качеством ремонта городских дорог

В этот раз предметом возмущения горожан стала улица Курмангазы – после капиталки на пешеходном переходе здесь стоит вода.

— Уважаемый аким, объясните пожалуйста: когда закончится беспредел, связанный с «капитальным» ремонтом, городских дорог? Только недавно открыли часть дороги по улице Курмангазы в сторону ул.Маметовой (бывшая Мира) и уже часть дороги находится под водой! – написали на блог акима города возмущённые уральцы. — Последние 5 лет вся вода после дождей собиралась на пешеходном переходе и стояла там, пока не ударят первые морозы. После ремонта ситуация абсолютно не изменилась — всё так же, как и было! Первый дождь показывает результаты такого ремонта. Господин аким! Может хватит уже выкидывать на ветер (а в нашем случае в воду), государственные средства и деньги налогоплательщиков?! Примите меры в конце концов!

В ответ аким города Мурат Мукаев написал, что в 2017 году за счет средств компаний КПО б.в начаты работы по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Курмангазы от ул.А.Молдагуловой до ул.Пугачева в г.Уральске ЗКО». В настоящее время по ул.Курмангазы на участке от ул.Евразия до ул.Маметова выполнены работы по перекладке водопровода, а также по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

— Данный объект является переходящим на 2018 год, в связи с неблагоприятными погодными условиями верхний слой асфальтобетонного покрытия планируется уложить весной 2018 года. Вопрос водоотведения будет решен после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, — уверил аким Уральска горожан.

Людмила КАЛАШНИКОВА