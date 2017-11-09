В Уральске мужчину, упавшего на колья забора, выписывают из больницы (ВИДЕО)

Его выздоровление после такой тяжелейшей травмы – Кайрена Балмулдина насквозь пронзили три острых штыря – врачи называют чудом. По словам хирургов, при таких повреждениях люди практически в 100 процентах случаев погибают из-за болевого шока.

В городской многопрофильной больнице Кайрен Балмулдин находится почти 20 дней.

Сейчас мужчина уже самостоятельно кушает, встаёт с кровати и даже потихоньку прогуливается по больничным коридорам.

Кайрену — 48 лет. Из них 9 лет он работает строителем в составе небольшой частной бригады, которая строит дома, перекрывает крыши.

17 октября этого года мужчина вместе с напарниками перекрывал крышу кафе «Бавария».

— Работу мы начали 16 октября. А 17 пришли продолжать укладывать металлочерепицу, — рассказывает он. – Крыша была сыроватая, и мы работали со страховочными поясами. Но когда я решил прикрутить последний саморез, понял, что не смогу дотянуться до края крыши со страховкой. Попросил напарника отсоединить меня от страховки, потянулся к краю крыши и всё – сорвался и полетел вниз.

Удивительно, но Кайрен помнит каждое мгновенье своего падения на острые колья забора вокруг кафе вплоть до той самой минуты, когда ему в операционной сделали укол анестезии.

— Когда я упал, минуты на три потерял сознание, а потом почувствовал адскую боль, — вспоминает он. – Схватился за колья руками и понял, что они прошли сквозь меня насквозь. Посмотрел себе за спину, а там торчат острые штыри. Стал кричать ребятам, чтобы они вызвали «Скорую», приподняли мне ноги и голову, чтобы чуть-чуть уменьшить боль.

Когда к месту ЧП приехали медики, они сразу сделали Кайрену обезболивающий укол. И мужчине стало чуть легче.

— Я мучился от боли, — говорит он. – Но видел, что у всех людей в глазах стоит шок, поэтому старался не кричать. Когда приехали ребята-спасатели, сразу сказали, что будут спиливать колья, чтобы с ними везти меня в больницу. Я просил их: «Ребята, поскорее, пожалуйста, снимите меня!» Они пилили забор, и у них дрожали руки.

Мужчина рассказывает, что там, на заборе, он потихоньку пробовал шевелить ногами, пытался понять, не задет ли у него позвоночник – боялся, что из-за травмы ноги откажут.

Только сейчас Кайрен Балмулдин осознаёт, что просто в рубашке родился.

— Раньше я во время работы мог ногу подвернуть, один раз с высоты второго этажа на землю свалился, — признаётся он. – А тут такие серьёзные травмы, сам не понимаю, как выжил.

Все эти 20 дней рядом с мужчиной находятся его близкие – братья, сёстры, снохи.

— Дежурим каждый день по очереди, — говорит двоюродный брат пострадавшего Маулен Кужахметов. – Кто-то – в день, кто-то – в ночь. С первой минуты, как узнали, что Кайрен получил такие серьёзные травмы, молились за него. Врачи сделали для него всё возможное и невозможное – 20 человек – хирурги, медсёстры – 6 часов боролись за его жизнь, им огромное спасибо.

Сами врачи выздоровление Кайрена Балмулдина тоже не иначе как чудом назвать не могут.

— Я работаю хирургом 15 лет, — рассказывает и.о. заведующего хирургическим отделением городской многопрофильной больницы Алмат Уразов. – И за мою практику это первый случай, когда человек выжил после таких серьёзных повреждений. Обычно при таких травмах люди погибают от болевого шока на месте аварии или ЧП.

Алмат Уразов отмечает, что вся бригада специалистов больницы сработала очень оперативно, и им удалось спасти Кайрена.

— Сейчас мы готовим Кайрена Балмулдина к выписке, — говорит Алмат Уразов. – Конечно, ему предстоит ещё долгий путь реабилитации, но угрозы его здоровью уже нет.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Видео Рауля УПОРОВА

Подпись под фото:

Один из штырей серьёзно повредил артерию на левой ноге Кайрена, и теперь эта нога, как предупреждают врачи, будет действовать медленнее правой, и даже, возможно, опухать.