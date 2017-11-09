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Опубликовано: Чт, Ноя 9th, 2017
313 ЗКО / Картина дня

В Уральске столкнулись джип, камаз и грузовая газель (ФОТО)

Авария произошла в районе 13 часов 8 ноября на ул. Шолохова, неподалёку от здания «Altyn car».

  Виновник ДТП пока неизвестен. Общие подробности пресс-служба ДВД не сообщает, ссылаясь на отсутствие у них информации. В пресс-службе здравоохранения сообщили, что информации о пострадавших в этой аварии к ним не поступало. Так же в  п-с отдела здравоохранения сообщили, что накануне случилось еще одно столкновение, на этот раз двух легковых автомобилей, на пересечении ул. Неусыпова и пр.Евразия, в результате которого 5 летний ребенок и его родители получили травмы головы, гематомы и были доставлены в травмпункт. Подробности выясняются.

Нана ИКСАНОВА

 

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