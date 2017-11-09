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Опубликовано: Чт, Ноя 9th, 2017
102 ЗКО / Картина дня

В ЗКО полисмен бьёт людей на глазах у прохожих (ВИДЕО)

Пользователи, приславшие это видео, утверждают, что ситуация происходит в Таскалинском районе – точнее, в райцентре Таскала.

Видео, на котором парень в форме сотрудника полиции сначала ругается с несколькими парнями на улице, а потом начинает и рукоприкладствовать, прислал пользователь «Уральской недели» в социальной сети «ВКонтакте».

Мы просим руководство ДВД ЗКО считать данную публикацию официальным запросом в их ведомство и предоставить нам информацию о том, какую должность занимает данный сотрудник полиции и почему он позволяет себе рукоприкладство в отношении окружающих.

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