В ЗКО полисмен бьёт людей на глазах у прохожих (ВИДЕО)

Пользователи, приславшие это видео, утверждают, что ситуация происходит в Таскалинском районе – точнее, в райцентре Таскала.

Видео, на котором парень в форме сотрудника полиции сначала ругается с несколькими парнями на улице, а потом начинает и рукоприкладствовать, прислал пользователь «Уральской недели» в социальной сети «ВКонтакте».

Мы просим руководство ДВД ЗКО считать данную публикацию официальным запросом в их ведомство и предоставить нам информацию о том, какую должность занимает данный сотрудник полиции и почему он позволяет себе рукоприкладство в отношении окружающих.