Жителя ЗКО приговорили к 10 годам за участие в военных действиях в Сирии
38-летний Жанат Арстанов был признан судом виновным сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса.
Отметим, что ранее этот судебный процесс не освещался представителями СМИ. Как объяснили в уральском уголовном суде, подсудимый ходатайствовал о том, чтобы ни журналисты, ни его родные в суде не присутствовали. Однако, на оглашение приговора корреспондентов, все-таки, пригласили.
Как следует из материалов уголовного дела, 38-летний Жанат АРСТАНОВ, уроженец Алматинской области, проживал в г. Аксай Бурлинского района. Мужчина работал в одной из иностранных фирм. Но позже он попал под влияние нетрадиционного религиозного течения «салафизм».
В 2013 году Арстанов с женой и двумя детьми переехал в Объединенные Арабские Эмираты, потом перебрался в Турцию.
Из материалов дела: «Арстанов узнал, что его единоверцы смогут организовать ему безпрепятственный выезд в Сирию. Так, с помощью земляков из Уральска Арстанов оказался в Сирии, где со вновь прибывшими единоверцами прошел военно-тренировочный лагерь (муаскар), получил боевую и психологическую подготовку».
— В обязанности подсудимого входила охрана границ. Он также участвовал в военных действиях. Но спустя некоторое время, осознав, что международная террористическая организация нарушает законы шариата, он захотел выйти из нее. Сначала он переправил свою семью в безопасное место в Турции, а затем сам сбежал от своих единомышленников к жене и детям, — сказали в суде. — В мае 2017 года Арстанова удалось задержать, и он был депортирован на территорию Казахстана.
Сегодня, 9 ноября, в городском суде Уральска был оглашен приговор по делу Жаната Арстанова.
— Арстанова признать виновным по статьям: 164 УК РК части 1, 233-1 части 2 УК РК, 233-4 части 1 УК РК и 257 части 2 УК РК, — зачитала судья Найля ДЖУНУСОВА. – Суд назначает ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.
Справка
Статья 164 ч.1 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды».
Статья 233-1 ч.2 УК РК «Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма».
Статья 233-4 ч.1 УК РК «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности».
Статья 257 ч.2 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности».
Екатерина ЛИТВЯКОВА
в Сирии, где с вновь прибывшими единоверцами прошел военно-тренировочный лагерь (муаскар), получил боевую и психологическую подготовку»
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Хотелось убивать людей, которые ему ничем не угрожали, не нападали на его Родину, на его семью, на него самого?
Такие не исправляются. Потому, если гуманно поступать, то изолировать от общества пожизненно. Или казнь. А что делать?
Беда только в том, что таких немало. Не в абсолютном числовом значении, а относительно. В том понятии, что в нормальном обществе это обычно бывает в пределах «ошибки средней арифметической».