Жителя ЗКО приговорили к 10 годам за участие в военных действиях в Сирии

38-летний Жанат Арстанов был признан судом виновным сразу по четырем статьям Уголовного Кодекса.

Отметим, что ранее этот судебный процесс не освещался представителями СМИ. Как объяснили в уральском уголовном суде, подсудимый ходатайствовал о том, чтобы ни журналисты, ни его родные в суде не присутствовали. Однако, на оглашение приговора корреспондентов, все-таки, пригласили.

Как следует из материалов уголовного дела, 38-летний Жанат АРСТАНОВ, уроженец Алматинской области, проживал в г. Аксай Бурлинского района. Мужчина работал в одной из иностранных фирм. Но позже он попал под влияние нетрадиционного религиозного течения «салафизм».

В 2013 году Арстанов с женой и двумя детьми переехал в Объединенные Арабские Эмираты, потом перебрался в Турцию.

Из материалов дела: «Арстанов узнал, что его единоверцы смогут организовать ему безпрепятственный выезд в Сирию. Так, с помощью земляков из Уральска Арстанов оказался в Сирии, где со вновь прибывшими единоверцами прошел военно-тренировочный лагерь (муаскар), получил боевую и психологическую подготовку».

— В обязанности подсудимого входила охрана границ. Он также участвовал в военных действиях. Но спустя некоторое время, осознав, что международная террористическая организация нарушает законы шариата, он захотел выйти из нее. Сначала он переправил свою семью в безопасное место в Турции, а затем сам сбежал от своих единомышленников к жене и детям, — сказали в суде. — В мае 2017 года Арстанова удалось задержать, и он был депортирован на территорию Казахстана.

Сегодня, 9 ноября, в городском суде Уральска был оглашен приговор по делу Жаната Арстанова.

— Арстанова признать виновным по статьям: 164 УК РК части 1, 233-1 части 2 УК РК, 233-4 части 1 УК РК и 257 части 2 УК РК, — зачитала судья Найля ДЖУНУСОВА. – Суд назначает ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Справка Статья 164 ч.1 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды». Статья 233-1 ч.2 УК РК «Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма». Статья 233-4 ч.1 УК РК «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности». Статья 257 ч.2 УК РК «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности».

Екатерина ЛИТВЯКОВА