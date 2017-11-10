ДВД ЗКО с опозданием сообщили подробности об аварии на объездной

По сообщению пресс-службы информация о ДТП двухдневной давности до сих пор не появилась в полицейских сводках, поэтому после публикации в «УН» им пришлось добывать её самостоятельно.

«8 ноября примерно в 12:30 водитель автомашины «Тойота» в пути следования по ул.Шолохова в восточном направлении, выехал на сторону встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Газ-3302», движущегося со стороны встречного направления прямо. В результате ДТП автомашина «КАМАЗ 5511» двигаясь в западном направлении, допустила наезд на билборд. В результате ДТП водитель автомашины «Тойота» и автомашины «Газ-3302» с различными диагнозами были доставлены и госпитализированы в ОКБ г.Уральска. Ведётся расследование по ст.345 ч.1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).» — сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.

Впрочем, на видео, которое вчера прислали в редакцию «УН» итак видна последовательность событий происшествия.

В областном управлении здравоохранения сообщают, что скорая помощь на вызов не выезжала, однако не исключают того, что пострадавших могли доставить на попутном транспорте.

Напомним, что в Уральске столкнулись «Джип», «КамАЗ» и грузовая «ГАЗель».

Нана ИКСАНОВА