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Опубликовано: Пт, Ноя 10th, 2017
174 ЗКО / Картина дня

Мурат Мукаев: «Дорогу на Круглоозерное достроят весной» (ВИДЕО) 

Основная часть дорожного полотна уже сделана, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на акима Уральска. – Жильцы поселка критикуют новую дорогу.

 

Редакцию «Уральской недели» периодически «атакуют» звонками жители пригородного поселка Круглоозерное, которые на разных этапах строительства жаловались на дорогу.

— Щебень кладут прямо на старый асфальт, — сообщил житель Круглоозерного Юрий. – Могли бы старым асфальтом засыпать улицы, на которых, вообще, никакого асфальта нет.

Между тем, аким Уральска Мурат Мукаев спешит заверить круглоозерновцев – дорога будет доделана к весне.

— В Круглоозерном работа еще не завершена, — говорит Мурат Мукаев. – Основная дорога, которую просили жильцы, сделана. В связи с погодными условиями, работа приостановлена. Осталось сделать несколько съездов и обочин. Доделают весной.

Акмарал Шаяхметова

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