В Уральске несвоевременное обращение к медикам стало причиной смерти матери троих детей

Об этом сообщил руководитель департамента общественного здоровья ЗКО Жайдар Курманов в ходе пресс-конференции сегодня, 9 ноября.

— Если бы они (семья Утепкалиевых – примечание «УН») своевременно вызвали скорую помощь, — рассказал Жайдар Курманов – женщину можно было спасти. Но так как они поздно обратились к медикам, приехавшие на вызов врачи констатировали смерть матери троих детей.

По словам Жайдар Курманова, источником заражения семьи послужила сама женщина. Однако, где она сама могла заразиться сальмонеллёзом, выяснить не возможно.

— Мы произвели закуп фарша, — рассказал глава департамента общественного здоровья области – в том магазине, где, по словам детей, они покупали продукты. Однако, исследования не выявили наличие сальмонеллы в закуплено нами образце. Стоит отметить, что закуп нами был произведён из другой партии фарша, не из той, что купила семья Утепкалиевых.

На данный момент работа по этому делу завершена, сообщил Жайдар Курманов.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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