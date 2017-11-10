«Он никого не избивал» — ДВД ЗКО прокомментировало видео, на котором полисмен заталкивает людей в машину

Событие, которое было запечатлено на видео, действительно произошло в Таскалинском районе. Только полисмен, как отмечает пресс-служба ДВД ЗКО, не рукоприкладствовал, а пытался отвезти нетрезвых нарушителей общественного порядка в районный отдел полиции.

— Данный факт имел место 7 ноября 2017 года около 13.40 часов в селе Таскала по улице Маметовой неподалеку от кафе «Вест» и средней школы им.Алтынсарина, — сообщила пресс-служба ДВД ЗКО. — Участковый инспектор полиции ОВД Таскалинского района Д. Галимов на личной автомашине направлялся в районный суд, где рассматривался направленный им административный материал в отношении жителя села по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Проезжая мимо средней школы, полицейский заметил троих парней в нетрезвом состоянии, которые шатаясь шли вдоль обочины дороги, рискуя попасть под автомашины. В это время из школы с занятий выходили школьники, которые видели пьяных.

По данным пресс-службы ДВД ЗКО, участковый инспектор узнал двоих, состоящих на профилактическом учете в ОВД района, сделал замечание и потребовал сесть в автомашину для доставления в отдел полиции и медицинского освидетельствования и после неповиновения вызвал подмогу.

Нарушители пререкались, оказали неповиновение и стали провоцировать Галимова, снимая это на телефон, однако полицейский пресек правонарушение, усадил троих пьяных в автомашину и доставил в отдел внутренних дел. Со стороны сотрудника полиции рукоприкладства по отношению к задержанным не было.

В тот же день в отношении троих правонарушителей были составлены административные протоколы за появление в общественном месте в пьяном виде, все трое согласились с совершенным правонарушением, о чем расписались в протоколе и обязались оплатить наложенный штраф.