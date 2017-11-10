Приведите в порядок улицу Чекменная!

В редакцию «УН» обратились жители улицы Чекменная (район остановки «Налоговый комитет»). Уральцы жалуются на наличие сразу несколько проблем: отсутствует нормальная дорога, небезопасный водоем рядом с улицей, и вал, который мешает движению транспорта.

— Ездить по нашей улице весной и осенью на легковой машине очень трудно, порой, вообще, невозможно. Летом же — кочки и колеи, которые задевают низ машин, зимой — снег. Пишем в ЖКХ, чтобы тракторы прошлись и расчистили, но и там игнорируют наши просьбы. А ведь эта улица расположена прямо возле ЖКХ. Все без внимания.

Рядом с Налоговым комитетом расположен искусственный водоем. Он не соответствует санитарным требованиям и правилам безопасности. Летом в нем купаются дети и взрослые, распивают алкоголь, моют ковры. Водоем создает опасность всем жителям, и особенно детям. До сегодняшнего дня никто не пострадал, но это может произойти в любой день. Просим огородить водоем и установить знаки.

Еще. Через всю нашу улицу проходит вал трубопровода. Этот вал мешает свободному передвижению техники и очень сужает улицу, к домам не подъехать. Мы просим сделать демонтаж вала и установить опоры или подземную прокладку трубы.