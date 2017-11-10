Тариф, установленный на проезд в автобусах в ЗКО, может стать причиной кризиса

Пассажироперевозчики Уральска заявили, что 80 тенге – это нерентабельная оплата за проезд в автобусах города для владельцев автопарков.

Руководители компаний-пассажироперевозчиков отвечают на вопросы читателей «УН»

Об этом говорили руководители городских компаний-пассажироперевозчиков в ходе «Горячей линии», которая прошла 9 ноября в редакции «Уральской Недели».

— Для нас рентабельным стал бы тариф в 185 тенге, — сообщил Александр Баклан, руководитель ТОО «ОралТехСервис». — Но мы понимаем, что для жителей такая цена слишком высока. Поэтому мы просим акимат субсидировать пассажирские перевозки. Если бы дотации из бюджета покрывали недостающие 105 тенге, мы, пассажироперевозчики, смогли бы выплатить кредиты, перекрыть долги перед поставщиками горюче-смазочных материалов и запчастей. Александр Баклан

Однако вопрос субсидирования пассажироперевозок уже не первый год обсуждается руководителями компаний с городскими и областными властями. До сих пор вопрос не решён.

Александр Баклан — Мы просим акимат города, — сказал Александр Баклан, – субсидировать нам стоимость ГСМ, как это делается для крестьянских хозяйств. Сейчас мы покупаем солярку по полной цене. Если нам снизят цену на дизтопливо, мы сможем покрыть имеющиеся долги.

По словам пассажироперевозчиков, в ближайшем будущем их предприятия может постичь кризис из-за нехватки кадров и плохого состояния автотранспорта, задействованного на автобусных маршрутах.

— Цена на проезд в автобусах, — говорит Александр Баклан, – поднималась недавно, поэтому нам приходится рассчитывать только на помощь от государства.

Мария МЕЛЬНИКОВА