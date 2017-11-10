Тариф, установленный на проезд в автобусах в ЗКО, может стать причиной кризиса
Пассажироперевозчики Уральска заявили, что 80 тенге – это нерентабельная оплата за проезд в автобусах города для владельцев автопарков.
Об этом говорили руководители городских компаний-пассажироперевозчиков в ходе «Горячей линии», которая прошла 9 ноября в редакции «Уральской Недели».
— Для нас рентабельным стал бы тариф в 185 тенге, — сообщил Александр Баклан, руководитель ТОО «ОралТехСервис». — Но мы понимаем, что для жителей такая цена слишком высока. Поэтому мы просим акимат субсидировать пассажирские перевозки. Если бы дотации из бюджета покрывали недостающие 105 тенге, мы, пассажироперевозчики, смогли бы выплатить кредиты, перекрыть долги перед поставщиками горюче-смазочных материалов и запчастей.
Однако вопрос субсидирования пассажироперевозок уже не первый год обсуждается руководителями компаний с городскими и областными властями. До сих пор вопрос не решён.
— Мы просим акимат города, — сказал Александр Баклан, – субсидировать нам стоимость ГСМ, как это делается для крестьянских хозяйств. Сейчас мы покупаем солярку по полной цене. Если нам снизят цену на дизтопливо, мы сможем покрыть имеющиеся долги.
По словам пассажироперевозчиков, в ближайшем будущем их предприятия может постичь кризис из-за нехватки кадров и плохого состояния автотранспорта, задействованного на автобусных маршрутах.
— Цена на проезд в автобусах, — говорит Александр Баклан, – поднималась недавно, поэтому нам приходится рассчитывать только на помощь от государства.
Мария МЕЛЬНИКОВА
Даже в столицах Казахстана тариф на проезд составляет почти столько же,в Алматы 80 тенге,а в Астане 90 тенге.Но там и зарплаты намного больше и уровень жизни,и вроде бы автопарки не жалуются на низкий тариф.Вернуть надо под государственный контроль автоперевозки и все дела.
Знаете в чем ошибка нашего акимата, в том что они отдают тендер одним и тем же людям,нету конкуренций. Если сделать обьявление на тендер и дать работу новым пассажироперевозочным компаниям которые владеют новыми автобусами было бы все по другому.
80 тенге это нормальная цена для нашего города, просто у вас слишком большой аппетит плюс у вас все воруют от начальника до бухгалтера и даже включая кондуктора и водителья. Прежде чем сказать 185 тенге не подумали ли вы о состояниях ваших автобусов? Не подумали ли вы сколько мы зарабатываем?
Я думаю надо выгнать таких как ПАП-1, уволить тех кто этим занимается. И будет нормальная конкуренция а конкуренция порождает качество. А так это байда всю жизнь продолжаться будет.
Легче тогда на такси будет ездить, чем за 185 в автобусе толпитьсся. Просто прибедняются, не могут никак контроль установить в автобусах, чтоб водители и кондукторы не наглели, и теперь сами хотят еще больше денег.