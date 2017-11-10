В ЗКО взыскания по возмещению ущерба составили более 1 миллиарда тенге

За 10 месяцев 2017 года судоисполнители, по решениям суда, возместили 627 миллионов тенге.

Председатель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Жандос САМАТОВ сообщил «УН», что, в целом, растет количество приговоров суда о возмещении материального и морального вреда.

Если за 10 месяцев прошлого года у частных судебных исполнителей на рассмотрении находилось чуть более 2 тысяч дел по возмещению ущерба, то за аналогичный период 2017 года — почти 5 тысяч.

Речь идет о приговорах суда о возмещении ущерба в пользу государства в отношении физических и юридических лиц.

— В прошлом году в октябре у судоисполнителей в производстве находилось 2164 дела на сумму 405 миллионов тенге. Большая часть этих дел была окончена, с должников взыскано 44 миллиона тенге, — рассказал Жандос Саматов. – В этом же году у нас на исполнении находилось 4980 производств на сумму более 1 миллиарда тенге. Окончить удалось 1926 дел, возместить — 627 миллионов тенге.

Жандос Саматов отмечает, что взыскание ущерба осложняет то, что у многих должников, по приговору суда к штрафу, отсутствует какое-либо зарегистрированное имущество.

А вот взыскать ущерб с должников, отбывающих наказание в исправительных колониях, проще.

— Мы направляем исполнительные листы в учреждения, чтобы деньги удерживались с заработной платы осужденных, — отметил судоисполнитель. – Если же он не работает, направляем письмо в ДУИС, с просьбой обеспечить его работой, чтобы он смог возмещать ущерб взыскателю.

Екатерина ЛИТВЯКОВА