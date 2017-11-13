РИА Новости: КНДР передала Путину письмо о готовности к ядерному удару по США

Делегация Северной Кореи передала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором сообщила о готовности нанести ядерный удар по США. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, о письме сообщили американской стороне, после этого позиция США по КНДР изменилась. Как сообщает РИА Новости, письмо передали Путину через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко во время встречи на полях ассамблеи Межпарламентского союза в октябре этого года.

Сама Матвиенко сказала, что ей вручили «оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Дональда Трампа в ООН».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ничего не знает об этом письме.

Ранее Трамп попросил у Конгресса дополнительные четыре миллиарда долларов на оборону страны из-за угрозы со стороны Северной Кореи. Президент США решил установить 20 дополнительных cнарядов, способных перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в конце октября предупреждал КНДР, что в случае атаки они могут получить «массированный военный ответ». Он подчеркивал, что США никогда не примут то, что Северная Корея продолжает разработку ядерного оружия.

Трамп отмечал, что проблему с Северной Кореей можно было бы решить легче, если бы у Вашингтона и Москвы были бы хорошие отношения.

Конфликт между КНДР и США обострился после того, как Пхеньян провел мощнейшие за свою историю испытания ядерного оружия.