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Опубликовано: Пн, Ноя 13th, 2017
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В Казахстане опровергли информацию о возможной радиоактивной утечке

В Казахстане опровергли информацию о возможной радиоактивной утечке

Датчики Казахстана не зарегистрировали радиоактивное облако

Заместитель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Казахстана Тимур Жантикин заявил, что в Казахстане нет радиоактивной утечки, передает Sputnik. Ранее со ссылкой на Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) агенство Рейтерсообщало, что радиоактивное облако, появившееся над Европой в последние недели, указывает на то, что на одном из ядерных объектов Казахстана или России в последнюю неделю сентября могла произойти серьезная утечка.

«Радиоактивное облако? У нас ничего не зарегистрировано, не знаем. Датчики не регистрировали радиоактивное облако. По нашей линии отчетов нет», — сказал Жантикин по телефону. В комитете по ЧС также опровергли информацию.

«В наши территориальные подразделения такого рода информация не поступала, мы всех обзвонили», — сообщил агенству Sputnik Казахстан официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

По данным агентства РИА Новости, госкорпорация «Росатом» официально заявила, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли РФ в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону, и что версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна.

vlast.kz

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